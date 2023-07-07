Genç adamı lavabo açıcı hastanelik etti

Kocaeli’nde yaşayan 30 yaşındaki Adem Ç. evinde tıkalı lavaboyu açmak için kullandığı açıcının patlamasıyla yaralandı.

Genç adamı lavabo açıcı hastanelik etti

DHA’nın haberine göre; Olay 2 gün önce Adem Ç.’nin Güney Mahallesi'nde yaşadığı evde meydana geldi.

Tıkalı lavabosunu açmak isteyen Adem Ç. lavabo açıcı kullandı. Adem Ç.'nin lavaboya döktüğü kimyasal tozun üzerine sıcak suyu boca etti. Kimyasal toz sıcak suyla etkileşime girince büyük bir patlama meydana geldi.

Adem Ç. yüzünden yaralandı ve haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adem Ç. hastanede yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

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