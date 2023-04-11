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Genç çiftçiyi boğası öldürdü

Kars’ta bir vatandaş hayvanlarını otlattığı sırada bir boğanın saldırısına uğradı. 4 çocuk babası vatandaş hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 17:16
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Genç çiftçiyi boğası öldürdü

Genç çiftçiyi boğası öldürdü
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AA

Kars'ta, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Sarıkamış ilçesine bağlı Mescitli köyünde çiftçilik yapan Emrullah Apar (32), hayvanlarını köyün merasında otlattığı sırada boğa saldırısına uğradı.

BOYNUZ DARBELERİYLE ÖLDÜ
Köylülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, boynuz darbeleri alan 4 çocuk babası Apar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

CENAZESİ MORGA KALDIRILDI
Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Emrullah Apar'ın cenazesi, otopsi için Sarıkamış Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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