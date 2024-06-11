Genç erkekler daha çok baktı. 74 yaşındaki modacıyı görenler gözlerine inanamadı

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Genç erkekler daha çok baktı. 74 yaşındaki modacıyı görenler gözlerine inanamadı

Moda dünyasının duayen isimlerinden biri olan Vera Wang, genç görüntüsüyle herkesi şaşkına uğratıyor.

Dünyanın en önemli modacıları arasında gösterilen Vera Wang, son zamanlarda işleriyle değil genç ve fit görüntüsüyle adından söz ettiriyor.

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Şanslı genlere sahip olduğunu söyleyen 74 yaşındaki tasarımcıyı görenler, onu genç bir model zannediyor.

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Geçtiğimiz günlerde bir ödül törenine katılan Wang, yine herkesin ağzını açık bıraktı.

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Kendi tasarımı olan neon sarısı bir elbise giyen Wang, 20’lik modellere adeta taş çıkardı.

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Bu akıl almaz görüntüsünü, sağlıklı beslenmesine ve egzersiz yapmasına bağlayan tasarımcı, güneş kremi sürmeden asla dışarı çıkmadığını söyledi.

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