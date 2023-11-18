Genç işsizlerin sayısı Bursa nüfusunu geçti. TÜİK’e göre işsiz sayısı 161 bin kişi azalmış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz-Eylül dönemini kapsayan yılın üçüncü çeyreğine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,7 puanlık azalış ile yüzde 17,1 oldu.

GENÇ İŞSİZ SAYISI 161 BİN KİŞİ AZALDI

Buna göre genç işsiz sayısı 161 bin kişi azalarak 3 milyon 218 bin kişi oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,5 puanlık azalışla yüzde 9,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre 0,8 puan azaldı. İstihdam edilenlerin sayısı 2023 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 124 bin kişi artarak 31 milyon 724 bin kişi, istihdam oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 48,4 oldu.

GENÇ İŞSİZLER PLATFORMU AÇIKLAMA YAPTI

TÜİK’in rakamlarını değerlendiren Genç İşsizler Platformu, yüzde 17,1 olan dar tanımlı genç işsizlik onanına iş bulma ümidini yitirenler ve önceki başvurularında yanıt bekleyip yeni iş başvuru yapmayanların dahil edilmesiyle geniş tanımlı genç işsizliğin yüzde 27,6’ya çıktığını belirtti.

“Yani her 4 gençten en az 1’i resmen işsiz” denilen açıklamada şu değerlendirmelerde bulunuldu:

15-34 yaş grubundaki toplam genç işsiz sayısı 2 milyon 34 bin. Ancak geniş tanımlı genç işsiz sayısı 3 milyon 582 bine ulaşıyor. Bu sayı nüfus olarak onları Ankara, İstanbul ve İzmir’in ardından Türkiye’nin 4. büyük ili yapıyor. İktisadi buhran sürecinde zayıf seyreden genç istihdam, pandemi kapanmalarının geride bırakılmasıyla toparlanabildi. Fakat aynı dönemde üniversite mezuniyeti yaygınlaştı ve asgari ücretin altında, sigortasız ve alan dışında çalıştırılma olağanlaştı.

Gençlerde çalışabilecek olup da son 4 hafta içinde iş aramayan ve bu nedenle TÜİK’in dar tanımlı işsizliğine dahil edilmemenin ana nedenleri; olumsuz iş piyasası koşullarından ötürü tümden ümidini yitirmek ya da iş olsa yaptığım eski iş başvurularıma zaten dönerler demek. 15-34 yaş arasında en az 2 yıllık üniversite mezunu işsiz sayısı 830 bin. 1 milyon 243 bin üniversite mezunu ise iş bulma ümidini yitirme gibi sebeplerden ötürü işsiz değil, sadece iş gücü dışında sayılıyor.

7 ÜNİVERSİTE MEZUNUNDAN 1'İ İŞSİZ

Her 7 üniversite mezunundan 1’inin işsiz olduğuna vurgu yapılan açıklamada, “Üstelik çalışanların bir kısmı kendi mesleğinde değil, vasıfsız iş kollarında çalışıyor. Kısa süreli güvencesiz işler ve asgari ücretin altı ödemeler yaygın. 15-34 yaş üniversite mezunu olup işsiz ve iş gücü dışında sayılanların toplamı iktisadi buhran öncesine göre yüksek düzeyini koruyor; yani işsizlik kalıcılaşıyor. 830 bin mezun işsiz ve 1 milyon 267 bin mezun ümidini kaybettiği için iş aramıyor. İŞKUR tarafından Ekim 2023 için açıklanan iş arama sürelerine göre 1 yıldan uzun süredir iş arayan gençlerin sayısı 528 bin. Sadece işsiz sayısı ve oranı değil; iş arama süresinin uzunluğunun da arttığı aşikar.

BURSA NÜFUSUNU GEÇTİ

Bursa’nın nüfusu en son rakamlara göre 2,995 milyon olarak biliniyor. Genç işsiz sayısı ise 3 buçuk milyona dayandı. Böylece genç işssiz sayısı Bursa nüfusunu geçti.