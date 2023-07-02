Genç kadın bayram öncesi aldığı motosikletle ölüme gitti

Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada motosikletli genç kadın yaşamını yitirdi. Güzellik merkezinde çalıştığı belirlenen kadının motosikletini bayram öncesi aldığı öğrenildi.

Genç kadın bayram öncesi aldığı motosikletle ölüme gitti

İHA’nın haberine göre, kaza, Alanya-Manavgat D-400 karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Hatice Ebru Kaplan'ın (27) kullandığı 07 BIJ 643 plakalı motosiklet, Karaöz kavşağında, Osman A.'nın kullandığı 07 JR 581 plakalı kamyona çarptı. Kazada ağır yaralanan ve 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Hatice Ebru Kaplan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Güzellik merkezinde çalıştığı belirlenen kadının motosikletini bayram öncesi aldığı bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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