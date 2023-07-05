Ölüm onu doğum gününde hayattan kopardı

Bursa’da 2 kişi motosikletin devrilmesi sonucunda hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden birinin bugün doğum günü olduğu öğrenildi.

Ölüm onu doğum gününde hayattan kopardı

(İHA) Olay, dün saat 23.00 sıralarında İstanbul-İzmir Otoyolu'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden Görükle’ye giden Mustafa Kaan Orhan (27) yönetimindeki 16 AZD 714 plakalı motosiklet, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu yan yattı.

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Motosiklet sürücüsü Mustafa Kaan Orhan ve motorda bulunan Şerife Bozdağ (50) çarpmanın etkisiyle yere sürüklendi.

Kaza sonrası motorda bulunan Şerife Bozdağ olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Mustafa Kaan Orhan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazada sürüklenen motosiklet Bozdağ'ın cenazesinin 125 metre ilerisinde bulundu.

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DOĞUM GÜNÜNDE HAYATINI KAYBETTİ

Gürsu ilçesinde yaşayan Mustafa Kaan Orhan'ın 5 Temmuz'da doğum günü olduğu, doğum gününü kutlamak için Görükle’de onu bekleyen arkadaşlarının yanına gittiği öğrenildi.

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Orhan ve Bozdağ'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

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