Genç kadın üzerine kimyasal dökülerek yakılmıştı. Vahşetin raporu ortaya çıktı

Eski erkek arkadaşı Mehmet Yıldız tarafından üzerine kimyasal madde dökülerek yakılan Yasemin Uzunçelebi için hazırlanan rapor yaşanan caniliği tüm gerçekliğiyle ortaya koydu.

Genç kadın üzerine kimyasal dökülerek yakılmıştı. Vahşetin raporu ortaya çıktı

Cnn türk’ün haberine göre; Yasemin Uzunçelebi İstanbul’dan Antalya’ya taşınma kararı almış ve tüm evini toparlamıştı. Eski erkek arkadaşı Mehmet Yıldız taşınmadan bir gece önce evine gizlice girdi ve başından aşağı kimyasal bir madde döktü.

Uzunçelebi aylarca yoğun bakımda kaldı. Birçok organını kaybetti. Uzunçelebi’nin belden yukarısı, derisi ve kasları komple eridi. Mehmet Yıldız ise Esenyurt’ta saklandığı bir evde yakalandı. Hakkında canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs’ suçundan 20 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

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Küçükçekmece 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen duruşmada Yasemin Uzunçelebi’nin memleketi Bartın’daki Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nden gelen ön rapor okundu. Raporda, Yasemin Uzunçelebi’nin sol gözünü kaybettiği, sol göz çukurundan hâlâ ara ara akıntı geldiği, sağ gözünün bulanık gördüğü, ağzını açamadığı için yemeğini tek başına yiyemediği, ağız ve burundan nefes alamadığı için boynuna delik açıldığı ve kulaklarının az işittiği anlatıldı.

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