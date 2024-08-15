Genç kadına arabasıyla çarptı anında serbest bırakıldı. Hem suç makinası hem de şirket sahibi çıktı

İstanbul Beşiktaş’ta yolda yürüyen Dila Kırarslı’ya çarpan aracın sürücüsü emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Sürücünün 31 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Beşiktaş’ta yokuş aşağı giden cip sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası park halindeki 4 araca çarptıktan sonra o sırada yolda yürüyen Dila Kırarslı’ya çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadını hastaneye kaldırdı.

Öte yandan kaza yapan cipin içinde yaralı olay 2 kişi çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Kaza sonrası olay yerinden kaçan Furkan D. Polis ekipleri tarafından Çerkezköy’de yakalandı.

SUÇ MAKİNASI ÇIKTI

Kasten yaralama dahil 31 suç kaydı bulunan sürücünün turizimci ve otel sahibi olduğu ortaya çıktı. Furkan D. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İnsan kaynakları uzmanı olarak çalışan Kıraslı'nın hastanedeki tedavisi devam ediyor.

ORTAYA ÇIKAN FOTOĞRAFI TEPKİ ÇEKTİ

Öte yandan gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan sürücü Furkan D.’nin ortaya çıkan bir fotoğrafı büyük tepki çekti. Serbest bırakılan sürücünün elinde silah görülürken önündeki sehpada da silahlar, mermiler ve bir muşta görüldü.

"ARAÇ SON SÜRAT GELMİŞ KADINA VURMUŞ"

Kazayı duyarak olay yerine koşan Hamit Aktürk, "Gece saat 04.00 gibiydi. Bomba patlar gibi, deprem olur gibi bir gümbürtü koptu. Kalktım dışarı baktım. Bir araç ters dönmüştü. Araba çok hızlı bir şekilde son sürat gelmiş. Kadına vurdu. Kadın, başka arabaya kafasını çarptı yere düştü. Ambulansı çağırdık. Konuşturduk. Şoförlerden biri yoktu. Mahalle sakinleri araçtan insanları çıkardı" dedi.