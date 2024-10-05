Genç kadına yol ortasında cinsel saldırıda bulunmuştu! Beyoğlu tacizcisinin ifadesi ortaya çıktı!

Genç kadına yol ortasında cinsel tacizde bulunan Semir Tarhan ifadesinde; "500 TL cebine yardım olarak para sıkıştırdım. Sarhoştum, sarılmaya çalıştığım anları hatırlamıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" sözleriyle kendisini savunduğu öğrenildi.

İstanbul Beyoğlu'nda mide bulandıran taciz görüntüleri tepki çekti

NE OLMUŞTU

Türkiye'yi dehşete düşüren olay, İstanbul Beyoğlu'nda, 29 Eylül sabahı, saat 05.30 sıralarında meydana geldi.

Sokakta yürüyen genç kadına iki kişi yaklaşarak, cinsel saldırıda bulundu. Arkasından İ.A.'ya yaklaşan tacizcilerden biri, genç kıza sarılmaya başladı. İ.A.'yı karşı koyup direnmesine rağmen binanın duvarına sıkıştırıp cinsel tacizde bulundu.

Genç kadına sarılıp öpmeye çalışan tacizci, İ.A.'yı yere yatırarak saldırıda bulunmaya devam etti. İ.A., bu sırada şüphelinin elinden kurtulmak için bağırmaya başladı. Şüpheli, bağırış seslerini umursamadan cinsel tacizini sürdürmeye devam etti. Tüm bu anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Vatandaşların yardımıyla genç kadın, iki tacizcinin elinden kurtarıldı.

İFADELERİ ALINIP SERBEST BIRAKILDI

Mağdur genç kadın polislere, iki kişinin bacağına dokunduğunu ve kendisini zorla öptüğünü söyledi. Kısa sürede kimlikleri tespit edilen şüpheliler Semir Tarhan ile Ömer Konu'yu yakalayarak gözaltına alındı. Savcılığın talimatı ile ifadeleri alınan iki şüpheli serbest bırakıldı.

TEPKİLERİN ARDINDAN YENİDEN TUTUKLANDILAR

Olay anına ait görüntüler ortaya çıkınca, sosyal medya kullanıcıları şüphelilerin serbest bırakılmasına tepki gösterdi. Bunun üzerine, şahıslar haklarında yeniden gözaltı kararı çıktı. Gözaltına alınan Semir Tarhan ile Ömer Konu, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklanan iki şüpheli, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Yapılan soruşturmada, genç kıza sarılarak yere yatıran kişi olduğu ortaya çıkan Semir Tarhan'ın ifadesi ortaya çıktı. Tarhan, verdiği ifadesinde, genç kızı Balo Sokak'ta gördüğünü belirterek, "500 TL cebine yardım olarak para sıkıştırdım. Sarhoştum, sarılmaya çalıştığım anları hatırlamıyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullanarak kendisini savundu.

SUÇ DOSYALARI KABARIK ÇIKTI

Tutuklanan iki şüphelinin suç dosyaları da kabarık çıktı. Şüphelilerin "cinsel saldırı", "kasten yaralama", "mukavemet", "gasp" ve "otomobilden hırsızlık" gibi suçlara karıştığı ortaya çıktı.