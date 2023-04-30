Genç kadını, evinin önünde pompalı tüfekle katletti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 36 yaşındaki Yeşim Sönmez, bir süredir kendisini takip eden Başaran Çevikoğlu tarafından evinin önünde pompalı tüfekle katledildi.

Genç kadını, evinin önünde pompalı tüfekle katletti

(DHA) Ereğli ilçesinde 1 çocuk annesi Yeşim Sönmez (36), bir süredir kendisini rahatsız eden Başaran Çevikoğlu (39) tarafından evinin önünde pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan şüpheli, Çaycuma ilçesinde polis tarafından yakalandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Ereğli ilçesine bağlı Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi.

Saltukova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde çalışan Başaran Çevikoğlu, otomobille takıntılı olduğu Yeşim Sönmez'in evinin önüne geldi. Yeşim Sönmez de motosikletini park edip eve girmeye çalıştığı sırada Başaran Çevikoğlu ile karşılaştı.

SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

Çevikoğlu, kadının önünü kesince ikili arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Başaran Çevikoğlu, otomobilinden aldığı pompalı tüfekle Yeşim Sönmez'e 2 el ateş açtı. Başından ve göğsünden yaralanan kadını gören mahalle sakinleri durumu, sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, saldırganın bulunması için çalışma başlattı.

Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Başaran Çevikoğlu ise Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde polis tarafından yakalandı. Şüpheli gözaltına alındı.

Başaran Çevikoğlu'nun bir süredir Yeşim Sönmez'i rahatsız ettiği belirtildi.

Yeşim Sönmez'in daha önce evlenip boşandığı ve 12 yaşında bir kız çocuğunun olduğu öğrenildi.

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