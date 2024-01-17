Genç kız seyir halindeki araçtan atladı. Herşey cep telefonuna gelen mesajla oldu

Olay, Erzurum'un Yakutiye ilçesi ile Aziziye ilçesini birbirine bağlayan Farabi Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, evlilik hazırlığı yapan H.Ç. ile A.Ö. buluşup, hafif ticari araçla gezintiye çıktı. Bir süre sonra H.Ç.'nin telefonuna 'karım' yazılı mesaj geldi. Gelen mesajı gören A.Ö., H.Ç. ile tartışmaya başladı. A.Ö., daha sonra mesajın atıldığı numarayı arayıp, karşısına çıkan kişiyle de tartıştı. A.Ö., telefonu kapattıktan sonra sevgilisi H.Ç.'ye, her şeyi ailesine anlatacağını söyledi.

Yakutiye ilçesi ile Aziziye ilçesini birbirine bağlayan Farabi Bulvarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, hafif ticari araçla gezintiye çıkan ve A.Ö. ile evlilik hazırlığında olan H.Ç.’nin telefonuna, bir süre sonra 'karım' yazılı mesaj geldi.

Gelen mesajı A.Ö.’nün görmesi üzerine, ikili arasında tartışma patlak verdi. Öfkelenen A.Ö., daha sonra mesajın atıldığı numarayı arayıp, telefonu açan kişiyle de tartıştı. A.Ö., telefonu kapatmasının ardından sevgilisi H.Ç.'ye, her şeyi ailesine anlatacağını söyledi.

KENDİNİ YOLA ATTI

A.Ö.'nün durumu ailesine anlatacağını söylemesi üzerine paniğe kapılıp korkan H.Ç., seyir halindeki hafif ticari aracın kapısını açarak, kendisini yola attı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde genç kızın ağır yaralandığı öğrenildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılan H.Ç.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

"SENİN ANNE VE BABANIN ÖNÜNE ATACAĞIM"

Polis, sevgilisini tehdit edip, ağır yaralanmasına sebep olan A.Ö.'yü gözaltına aldı. A.Ö., polise verdiği ilk ifadesinde, H.Ç. ile 3 aydır birlikte olduğunu belirterek, cep telefonuna bir başka erkek tarafından gönderilen ve 'karım' diye hitap edilen mesajı görmesi üzerine tartıştıklarını ve sevgilisine "Seni anne ve babanın önüne atacağım" dediğini söyledi. A.Ö.’nün “Evlerine doğru giderken araçtan atladı" dediği öğrenildi.