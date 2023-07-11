Genç kız tartıştığı çocuğun babasını bıçakladı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi'nde gerçekleşen sokak düğününde kan aktı. Genç kız, tartıştığı çocuğun babasını bıçakla yaralayıp kaçtı.

Genç kız tartıştığı çocuğun babasını bıçakladı

(İHA) Olay saat 23.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Uncu Sokak'taki düğünde meydana geldi.

Medine İ. (16) iddiaya göre Levent H.'nin (40) oğlu Alperen'e (10) tokat attı.

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Bu duruma sinirlenen Levent H., oğluna tokat atan Medine İ.'ye tepki gösterdi. Medine İ. İse elindeki bıçakla, Levent H.'yi göğsünden yaralayıp kaçtı.

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Kanlar içinde kalan Levent H., özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Düğün ise hiçbir olay yaşanmamış gibi devam etti.

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Polis şüpheliyi arıyor.

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