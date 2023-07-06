Eşinin boğazını kesip 12 yerinden bıçaklayan sanıktan pes dedirten savunma ‘Bu olayda suçlu sadece ben değilim’

Sanık, mahkemede yaptığı savunmada, "Eşim beni aldatmasına rağmen onu affettim ancak tekrardan aldattı. Eşimi öldürme kastım yoktu, pişmanım. Makulün yerinde bende olabilirdim, o zaman beni kim savunacaktı. Bu olayda suçlu sadece ben değilim. Çocuklarımın geleceği sizin vereceğiniz karara bağlı" dedi.

18 YIL 4 AY HAPİS

Mahkeme heyeti, sanığa haksız tahrik indirimi uygulayarak eşe karşı kasten öldürme suçundan 18 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Olay, 21 Temmuz 2022'de Değirmendere Yalı Mahallesi'nde yaşandı. Yakup G., 2 çocuğunun annesi Birgül G.'yi (28) boğazını kesip, 12 yerinden bıçakladı. Olaydan sonra elindeki kanlı bıçakla video çekip sosyal medyada paylaşan Yakup G., "Borçlarımı ödemeye başlıyorum" diye yazdı. Yakup G., daha sonra polis merkezine giderek eşini öldürdüğünü itiraf etti ve tutuklandı.