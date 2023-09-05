Genç kız yaya geçidinde can verdi

Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda; Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Ahmet Kuytu’nun kullandığı 27 ACK 965 plakalı hafif ticari araç, Kızılot Mahallesi Mısırlar mevkiinde yaya geçidinden geçmekte olan 19 yaşındaki Nagihan Yeni’ye çarptı.

70 METRE SÜRÜKLENDİ

Hafif ticari aracın çarpmasının etkisiyle yaklaşık 70 metre ileri sürüklenen genç kız olay yerinde yaşamını yitirdi.

KARŞI ŞERİTTEKİ YOLCU OTOBÜSÜNE ÇARPARAK DURABİLDİ

Genç kıza çarptıktan sonra refüjü geçerek karşı şeride geçen ve Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Ömercan Kambur’un kullandığı 34 ALB 506 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsünün arka sol bagajına çarptıktan sonra durabilen hafif ticari araç sürücüsü Ahmet Kuytu ile araçta yolcu olarak bulunan Uğur Duymaz ve İbrahim Bakar yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada yaşamını yitiren Nagihan Yeni’nin Kızılot Mahallesindeki bir otelde çalıştığı bildirilirken, kazayı duyarak olay yerine gelen çalışma arkadaşlarının gözyaşlarına hakim olamadıkları gözlendi.

Nagihan Yeni’nin cenazesi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekibi, Adli tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.