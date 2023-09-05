Genç kız yaya geçidinde can verdi

Antalya’da yaya geçidinde hafif ticari araç çarpan genç kız öldü, 3 kişi de yaralandı. Genç kıza çarparak 70 metre sürükleyen hafif ticari araç karşı şeritteki yolcu otobüsüne çarparak durabildi.

KAYNAK: İHA
Genç kız yaya geçidinde can verdi

Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda; Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Ahmet Kuytu’nun kullandığı 27 ACK 965 plakalı hafif ticari araç, Kızılot Mahallesi Mısırlar mevkiinde yaya geçidinden geçmekte olan 19 yaşındaki Nagihan Yeni’ye çarptı.

aw023242-01.jpg

70 METRE SÜRÜKLENDİ

Hafif ticari aracın çarpmasının etkisiyle yaklaşık 70 metre ileri sürüklenen genç kız olay yerinde yaşamını yitirdi.

aw023242-03.jpg

KARŞI ŞERİTTEKİ YOLCU OTOBÜSÜNE ÇARPARAK DURABİLDİ

Genç kıza çarptıktan sonra refüjü geçerek karşı şeride geçen ve Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Ömercan Kambur’un kullandığı 34 ALB 506 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsünün arka sol bagajına çarptıktan sonra durabilen hafif ticari araç sürücüsü Ahmet Kuytu ile araçta yolcu olarak bulunan Uğur Duymaz ve İbrahim Bakar yaralandı.

aw023242-04.jpg

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada yaşamını yitiren Nagihan Yeni’nin Kızılot Mahallesindeki bir otelde çalıştığı bildirilirken, kazayı duyarak olay yerine gelen çalışma arkadaşlarının gözyaşlarına hakim olamadıkları gözlendi.

aw023242-05.jpg

Nagihan Yeni’nin cenazesi, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekibi, Adli tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

aw023242-06.jpg

aw023242-07.jpg

aw023242-08.jpg

aw023242-09.jpg

aw023242-10.jpg

aw023242-11.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 79 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kırmızı takım ve mavi takımda kimler var?
Araç sahiplerine acı haberi Orhan Uğuroğlu açıkladı. Ek MTV ödemesi 6 Eylüle kadar uzatılmıştı
Araç sahiplerine acı haberi Orhan Uğuroğlu açıkladı. Ek MTV ödemesi 6 Eylüle kadar uzatılmıştı
1919’dan bugüne kurtuluşun anahtarı Kemalizm
1919’dan bugüne kurtuluşun anahtarı Kemalizm
Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı
Yılın en çok satan otomobilleri belli oldu. Hangi model kaç tane sattı
İlkin Aydın kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı’ndan İlkin Aydın kaç yaşında nereli?
İlkin Aydın kimdir? A Milli Kadın Voleybol Takımı’ndan İlkin Aydın kaç yaşında nereli?
Son Haberler
Melis Sezen kırmızı halıya iç çamaşırsız çıktı. Foto muhabirleri sadece ona kilitlendi Magazin
Melis Sezen kırmızı halıya iç çamaşırsız çıktı. Foto muhabirleri sadece ona kilitlendi
Müge Anlı başladı mı? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezonu başladı mı saat kaçta yayınlanıyor? Keşfet
Müge Anlı başladı mı? Müge Anlı ile Tatlı Sert programı yeni sezonu başladı mı saat kaçta yayınlanıyor?
MasterChef'te çıraklık krizi. 'Havalara girme fazla' Magazin
MasterChef'te çıraklık krizi. 'Havalara girme fazla'
Fransa abaya giyen yüzlerce müslüman kız öğrenciyi evine geri gönderdi Dünya
Fransa abaya giyen yüzlerce müslüman kız öğrenciyi evine geri gönderdi
Özgür Özel canlı yayında açıkladı: Genel Başkanlığa hazırım Siyaset
Özgür Özel canlı yayında açıkladı: Genel Başkanlığa hazırım
GKRY'de 5 İsrailli 20 yaşındaki bir İngiliz kadına tecavüz etti Dünya
GKRY'de 5 İsrailli 20 yaşındaki bir İngiliz kadına tecavüz etti
Kaçaklar Türkiye'ye tünelden giriyor. Tünelin ucunda taksiye biniyorlar Güncel
Kaçaklar Türkiye'ye tünelden giriyor. Tünelin ucunda taksiye biniyorlar