Yaya geçidinde Sıla'ya çarpıp öldüren sürücüye ödül gibi ceza: 24 taksitle 24 bin 300 lira. Türkiye'de insan hayatı bu kadar ucuz mu?

Muğla'da yaya geçidinde lise öğrencisi Sıla Akgül'e (15) çarpıp, ölümüne neden olan otomobil sürücüsü Tolga Yağcı'ya (30) hakim, önce 4 yıl hapis cezası verdi. Yağcı'nın cezası 'iyi hal' indirimiyle 3 yıl 4 aya indirilip, 24 ayda ödenmek üzere 24 bin 300 lira para cezasına çevrildi.

KAYNAK: DHA
Yaya geçidinde Sıla'ya çarpıp öldüren sürücüye ödül gibi ceza: 24 taksitle 24 bin 300 lira. Türkiye'de insan hayatı bu kadar ucuz mu?

Kaza, 14 Aralık 2022’de saat 08.00 sıralarında Muğla-Aydın kara yolu Salihpaşalar mevkisinde meydana geldi. Yatağan'dan Menteşe yönüne giden Tolga Yağcı'nın kullandığı 48 YP 233 plakalı otomobil, yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Sıla Akgül'e çarptı. Zübeyde Hanım Teknik ve Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Sıla Akgül, ambulansla kaldırıldığı Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü Yağcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sıla'nın cenazesi ise Menteşe’de Akgedik Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

yaya-gecidinde-silaya-carpip-olumu-neden-olan-surucuye-24-taksitle-24-bin-300-lira-para-cezasi-yenicag16.jpg

SAVCI MÜTALAASINI VERDİ

Soruşturmanın ardından Yağcı hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Yağcı, Muğla 3’üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 17 Ocak'ta görülen davanın ilk duruşmasında, 33 gün kaldığı cezaevinden adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Davanın bugün görülen 4'üncü duruşmasına kazada ölen Sıla Akgül'ün annesi Ayşen Akgül, babası Gürkan Akgül, tutuksuz yargılanan Tolga Yağcı ve tarafların avukatların katıldı. Duruşmada savcı Fatih Geliş esas hakkındaki mütalaasını verdi.

yaya-gecidinde-silaya-carpip-olumu-neden-olan-surucuye-24-taksitle-24-bin-300-lira-para-cezasi-yenicag.jpg

Savcı, mütalaasında sanık Yağcı'nın, Adli Tıp Trafik İhtisas Dairesi'nin raporuna göre, otomobil ile kavşak yaklaşımındaki seyrini kendisine hitaplı levhalar dikkate alacak şekilde sürdürmediği, aydınlatma bulunmayan mahalde zeminin de ıslak olmasını gözeterek far ışığı altındaki görüş alanını dair yeterli kontrolleri yapmadığını belirtti. Yağcı'nın ilk geçiş hakkını yaya geçidinden geçiş yapmakta olan Sıla Akgül'e vermeyip, kontrolsüzce gerçekleştirdiği seyri sırasında çarptığını kaydetti. Savcı Geliş, mütalaasında olayda dikkat ve özen yükümlülüklerine aykırı davranışı nedeniyle otomobil sürücüsü Yağcı'nın asli kusurlu olduğu, ölen Akgül'ün ise kusurunun bulunmadığını belirtti. Mütalaada, sanık Yağcı'nın 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanması istendi.

yaya-gecidinde-silaya-carpip-olumu-neden-olan-surucuye-24-taksitle-24-bin-300-lira-para-cezasi-yenicag1.jpg

‘KARŞI TARAF YÜZDE 100 HATALI’

Hakim Asu Sezer'in esasa ilişkin mütalaası için söz verdiği anne Ayşen Akgül, "Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Karşı taraf yüzde 100 hatalı. Sizde annesiniz, anlarsınız" dedi.

yaya-gecidinde-silaya-carpip-olumu-neden-olan-surucuye-24-taksitle-24-bin-300-lira-para-cezasi-yenicag3.jpg

'HER GÜN O YOLDAN GİDİP GELMEMEK İÇİN İŞİMİ BIRAKIYORUM'

Sanık Tolga Yağcı ise kazaya sebebiyet verdiği için pişman olduğunu belirtip, "Bizim de kazadan sonra aile düzenimiz kalmadı. Boşanma aşamasındayız. Psikiyatriye gidiyorum. Her gün o yoldan gidip gelmemek için işimi bırakıyorum" ifadelerini kullandı

yaya-gecidinde-silaya-carpip-olumu-neden-olan-surucuye-24-taksitle-24-bin-300-lira-para-cezasi-yenicag2.jpg

HAPİS CEZASI PARAYA ÇEVRİLDİ

Hakim, mütalaaya ilişkin beyanların alınmasının ardından kararını açıklayıp, sanık Yağcı'ya 'taksirle ölüme neden olma' suçundan önce 4 yıl hapis cezası verdi. Ardından da pişman olması ve cezanın üzerindeki olası etkilerini dikkati alarak, cezasını 3 yıl 4 aya indirdi. Hakim, sanığın ekonomik durumunu da göz önünde bulundurup verilen hapis cezasını da 24 ay taksitle ödenmek üzere 24 bin 300 lira para cezasına çevirerek, 6 ay süreyle sürücü belgesine el koydu.

yaya-gecidinde-silaya-carpip-olumu-neden-olan-surucuye-24-taksitle-24-bin-300-lira-para-cezasi-yenicag5.jpg

Sıla Akgül'ün ailesinin avukatı Didem Alaca, karara itiraz edeceklerini söyledi.

yaya-gecidinde-silaya-carpip-olumu-neden-olan-surucuye-24-taksitle-24-bin-300-lira-para-cezasi-yenicag7.jpg

yaya-gecidinde-silaya-carpip-olumu-neden-olan-surucuye-24-taksitle-24-bin-300-lira-para-cezasi-yenicag8.jpg

yaya-gecidinde-silaya-carpip-olumu-neden-olan-surucuye-24-taksitle-24-bin-300-lira-para-cezasi-yenicag9.jpg

yaya-gecidinde-silaya-carpip-olumu-neden-olan-surucuye-24-taksitle-24-bin-300-lira-para-cezasi-yenicag10.jpg

İlgili Haberler
Yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen çocuk, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen çocuk, otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu
Rus askeri kamyonu yaya geçidinden geçen kişiyi ezdi. Yerde yatan kişiye dakikalarca kimse yardım etmedi
Alanya'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı Norveçli yaşamını yitirdi
Alanya'da yaya geçidinde otomobilin çarptığı Norveçli yaşamını yitirdi
Genç kız yaya geçidinde can verdi
Genç kız yaya geçidinde can verdi
Yaya geçidindeki yayaya otobüs çarptı
Yaya geçidindeki yayaya otobüs çarptı
Basketbolcu Mihrace'yi yaya geçidinde öldürmüş. Bu resmen cinayet
Tur midibüsü yaya geçidindeki turistlerin arasına daldı
Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Öne Çıkanlar
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Kubilay’ı şehit edenlerin torunları işbaşında!
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
Helal olsun Galatasaray'a. TFF Cumhuriyetin 100. yılını unuttu mu? Gürel Yurttaş yazdı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
'Pamuklara sarıp saklamalıyız' diyerek açıkladı. Şansal Büyüka Milli Takım'daki büyük zaafı ortaya çıkardı
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 122. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Ekim Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Ege Denizi’nde deprem Gündem
Ege Denizi’nde deprem
Melih Gökçek yine tutturamadı. Filistin'le ilgili yaptığı bir paylaşım daha yalan çıktı Gündem
Melih Gökçek yine tutturamadı. Filistin'le ilgili yaptığı bir paylaşım daha yalan çıktı
Bağ-Kur ve SSK primlerinde flaş gelişme! Ekonomi
Bağ-Kur ve SSK primlerinde flaş gelişme!
Kayseri'de 2 yayanın öldüğü kazada sürücüye 3 yıl 4 ay hapis Gündem
Kayseri'de 2 yayanın öldüğü kazada sürücüye 3 yıl 4 ay hapis
İzmir'de avcı bıçağıyla işlenen cinayette Suriyeli baba- oğul adliyede Gündem
İzmir'de avcı bıçağıyla işlenen cinayette Suriyeli baba- oğul adliyede
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu Spor
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın aday kadrosu belli oldu
Cep telefonu ve tereyağı çalan şüpheli: Pişmanım, bir daha yapmayacağım Gündem
Cep telefonu ve tereyağı çalan şüpheli: Pişmanım, bir daha yapmayacağım