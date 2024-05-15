Genç kızın "annesi" olduğuna kimse inanamadı

Sosyal medyada hızla yayılan ve izleyenleri güldüren bir video, bir annenin kızını taklit etmesiyle gündeme oturdu. Videoda, genç anne, kızının günlük hayattaki davranışlarını mizahi bir şekilde taklit ediyor. Anne ve kızın arasındaki benzerlik ve uyum, izleyenleri şaşırtırken, birçok kişi annenin gerçekten kızının annesi olduğuna inanmakta zorlandı.

Anne, videoda kızının yürüyüşünden konuşmasına kadar birçok detayını esprili bir şekilde canlandırıyor. Anne ve kızın abla kardeş hatta arkadaş gibi görünmeleri, izleyiciler arasında büyük ilgi uyandırdı.