Genç kızın "annesi" olduğuna kimse inanamadı

Kaynak: Haber Merkezi
Genç kızın "annesi" olduğuna kimse inanamadı
Kızının taklidini yapan bir annenin videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü. Videoda, anne ve kızı abla kardeş hatta arkadaş gibi görünürken, izleyiciler "Annesi olduğuna inanamadık" yorumları yaptı. Video kısa sürede viral oldu.

Sosyal medyada hızla yayılan ve izleyenleri güldüren bir video, bir annenin kızını taklit etmesiyle gündeme oturdu. Videoda, genç anne, kızının günlük hayattaki davranışlarını mizahi bir şekilde taklit ediyor. Anne ve kızın arasındaki benzerlik ve uyum, izleyenleri şaşırtırken, birçok kişi annenin gerçekten kızının annesi olduğuna inanmakta zorlandı.

Anne, videoda kızının yürüyüşünden konuşmasına kadar birçok detayını esprili bir şekilde canlandırıyor. Anne ve kızın abla kardeş hatta arkadaş gibi görünmeleri, izleyiciler arasında büyük ilgi uyandırdı.

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