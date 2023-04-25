Genç oyuncu BTS grubunun K-pop yıldızına benzemeye çalışırken canından oldu

22 yaşındaki Kanadalı aktör Saint Von Colucci, servet harcadığı estetiklerin kurbanı oldu.

Genç oyuncu BTS grubunun K-pop yıldızına benzemeye çalışırken canından oldu

Kanadalı 22 yaşındaki aktör Saint Von Colucci, estetik takıntısının kurbanı oldu.

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Güney Kore'de yaşayan genç oyuncu, dünyaca ünlü K-Pop grubu BTS'den Jimin'i canlandıracağı film öncesi Güney Koreli yıldıza benzemek için estetik operasyonlara 220 bin dolar harcadı.

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2019'da oyunculuk yapmak için Kanada'dan Güney Kore'ye taşınan Colucci, estetik operasyonlarla bambaşka biri oldu. Ancak son ameliyat sonrası yaşadığı komplikasyonlar genç oyuncunun hayatına mal oldu.

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Menajeri, Colucci'nin pazar sabahı hastanede hayatını kaybettiğini duyurarak olayı “çok trajik” diye niteledi. Tam 12 defa bıçak altına yatan Colucci'nin ameliyat sonrası enfeksiyon sonucu hayatı veda ettiği bildirildi.

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Doktorların uyarılarına rağmen oyuncunun riskli çene estetiği yaptırmakta ısrar ettiği de kaydedildi.

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