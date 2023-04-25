Genç oyuncu BTS grubunun K-pop yıldızına benzemeye çalışırken canından oldu

Kanadalı 22 yaşındaki aktör Saint Von Colucci, estetik takıntısının kurbanı oldu.

Güney Kore'de yaşayan genç oyuncu, dünyaca ünlü K-Pop grubu BTS'den Jimin'i canlandıracağı film öncesi Güney Koreli yıldıza benzemek için estetik operasyonlara 220 bin dolar harcadı.

2019'da oyunculuk yapmak için Kanada'dan Güney Kore'ye taşınan Colucci, estetik operasyonlarla bambaşka biri oldu. Ancak son ameliyat sonrası yaşadığı komplikasyonlar genç oyuncunun hayatına mal oldu.

Menajeri, Colucci'nin pazar sabahı hastanede hayatını kaybettiğini duyurarak olayı “çok trajik” diye niteledi. Tam 12 defa bıçak altına yatan Colucci'nin ameliyat sonrası enfeksiyon sonucu hayatı veda ettiği bildirildi.

Doktorların uyarılarına rağmen oyuncunun riskli çene estetiği yaptırmakta ısrar ettiği de kaydedildi.