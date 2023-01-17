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Fenerbahçe Partizan'ın genç yıldızı Samed Bazdar'ın peşinde

Fenerbahçe, Sırbistan Ligi takımlarından Partizan'ın 18 yaşındaki oyuncusu Samed Bazdar ile ilgilendiği öğrenildi.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 21:02
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Genç yıldız adayı listede: Fenerbahçe Samed Bazdar ile ilgileniyor

Fenerbahçe Partizan'ın genç yıldızı Samed Bazdar'ın peşinde
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Fenerbahçe, Partizan'ın genç yıldız adaylarından Samed Bazdar ile ilgileniyor. 

Partizan genç takımlarında forma giydikten sonra A takıma yükselen Samet Bazdar, bu sezon ligde oynadığı 16 maçta 4 gol attı ve 1 asist yaptı. 

JUVENTUS'UN TEKLİFİNE RET

Samet Bazdar için Fenerbahçe dışında Hoffenheim ve Fiorentina da ilgileniyor. 

Partizan'ın sezon başında Juventus'un Samet Bazdar'ı transfer etmek için yaptığı 1 milyon euro değerindeki teklifi kabul etmediği belirtildi. 

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