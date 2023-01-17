Fenerbahçe Partizan'ın genç yıldızı Samed Bazdar'ın peşinde

Fenerbahçe, Partizan'ın genç yıldız adaylarından Samed Bazdar ile ilgileniyor.



Partizan genç takımlarında forma giydikten sonra A takıma yükselen Samet Bazdar, bu sezon ligde oynadığı 16 maçta 4 gol attı ve 1 asist yaptı.

JUVENTUS'UN TEKLİFİNE RET

Samet Bazdar için Fenerbahçe dışında Hoffenheim ve Fiorentina da ilgileniyor.

Partizan'ın sezon başında Juventus'un Samet Bazdar'ı transfer etmek için yaptığı 1 milyon euro değerindeki teklifi kabul etmediği belirtildi.