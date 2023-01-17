Jesus gözünü bakın kime dikti. Dikkatlice izledi

Fenerbahçe, perşembe günü saat 20.30'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Çaykur Rizespor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesislerimizde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda 2 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Günün tek antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Antrenmanda teknik direktör Jorge Jesus'un özellikle Arda Güler'i dikkatli bir şekilde izlediği görüldü.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.