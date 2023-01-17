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Jesus gözünü bakın kime dikti. Dikkatlice izledi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Çaykur Rize maçına hazırlanırken, teknik direktör Jorge Jesus'un Arda Güler'i dikkatli bir şekilde izlediği görüldü

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 23:32
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Fenerbahçe, Çaykur Rize maçına hazırlanıyor

Jesus gözünü bakın kime dikti. Dikkatlice izledi
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Fenerbahçe, perşembe günü saat 20.30'da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde Çaykur Rizespor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesislerimizde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman salonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. 

Sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda 2 gruba ayrılan futbolcular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Günün tek antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Antrenmanda teknik direktör Jorge Jesus'un özellikle Arda Güler'i dikkatli bir şekilde izlediği görüldü.

Fenerbahçe, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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