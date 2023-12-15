Genci “Oğlum kenardan git” diye uyaran adam bıçaklandı

Adana’da motosikletiyle giderken önüne atlayan gence “Oğlum kenardan git.” diyen adam 5 yerinden bıçaklandı. Olay anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Adana Dadaloğlu Mahallesi Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda saat 22.30’da meydana gelen feci olayda, kızının evinden çıkan Aif Tanrıkulu (52), motosikletiyle eve giderken 5 kişinin kavgasına tanık oldu.

Kavga esnasında yola atlayan bir genci “Oğlum kenardan git” diye uyaran Tanrıkulu, genç tarafından önce yumruklu saldırıya uğradı, daha sonra ise 5 yerinden bıçaklandı. Saldırgan genç ve kavga ettiği kişiler, olaydan sonra çevreden uzaklaştı.

BIÇAKLANAN ADAMIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Tanrıkulu’nu ambulansla özel bir hastaneye götürdü. Tanrıkulu’nun iç kanama geçirdiği öğrenildi ve yoğum bakımda tedaviye alındı. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

“YAKALANMASINI İSTİYORUZ”

Arif Tanrıkulu’nun boşandığı eşi Ayşe Katırcı, “Suçluların halen yakalanmadığını öğrendim. Biz burada perişan olduk. Onların da bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Hayati tehlikesi devam ediyor. 5 bıçak darbesi almış eski eşim. Savunmasız bir halde eski eşime çok kötü saldırıyorlar. Sonuna kadar bu olayın arkasındayım. Boyacıydı bu adam, zaten zor şartlarda yaşıyordu şimdi daha da kötü oldu. Gereğinin yapılmasını istiyoruz” dedi.