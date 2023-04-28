Gençlerbirliği hayata döndü

TFF 1. Lig'de düşme potasında yer alan Gençlerbirliği, sahasında Bodrumspor'u 2-1 yendi.

Gençlerbirliği hayata döndü

1. Lig'in 35. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Bodrumspor ile karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'ndaki maçı Gençlerbirliği 2-1'lik skorla 3 puanı aldı.
Karşılaşmada Başkent ekibine galibiyeti getiren golleri 51. dakikada Himmet Ertürk ve 66. dakikada Souleymane Doukara attı. Bodrumspor'un tek golü 60. dakikada penaltıdan Hakan Özmert'ten geldi.

90+12'DE KIRMIZI KART
Gençlerbirliği'nde Phillipp Angeler, 62. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı. Bodrumspor'da da Erdem Çetinkaya, 90+12'de kırmızı kart gördü.
Bu sonucun ardından Gençlerbirliği, 31 puana yükseldi. Bodrumspor, 55 puanda kaldı.
Gençlerbirliği, ligde gelecek hafta Erzurumspor FK deplasmanına gidecek. Bodrumspor, sahasında Altınordu'yu ağırlayacak.

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