Alzheimere davetiye çıkaran nedenler

Sao Paulo Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, günde bir hamburger ve patates kızartması veya iki sosis yemenin, Alzheimer hastalığına yakalanma riskini artırabileceğini ortaya çıkardı. On yıl boyunca 10 bin kişiyi izleyen Brezilyalı araştırmacılar, kalorilerinin dörtte birini alkolsüz içecekler ve işlenmiş gıdalardan alanların yüzde 28 daha fazla bilişsel düşüşe sahip olduğunu açıkladı.



DAVETİYE ÇIKARAN BESİNLER

Uzmanlar insanları; tahıl, sebze ve balık gibi işlenmemiş gıdaları daha düzenli tüketmeye davet etti. Ortalama Amerikan diyetinin yaklaşık yüzde 58’i işlenmiş gıda iken, Kanada’da da bu oran yüzde 48’e kadar çıkıyor.

Uzmanlar, işlenmiş gıdalardaki yüksek şeker, tuz ve yağ içeriğinin iltihaplanmayı artırdığı için daha hızlı bilişsel düşüşe neden olduğunu söyledi. Kaliforniya, San Diego’daki 2022 Alzheimer Derneği Uluslararası Konferansı’nda sunulan çalışmada bilim insanları 2008’den 2019’a kadar 10 bin kişiyi izleyerek yaptıkları araştırmayı anlattı.

YÜZDE KAÇ DAHA HIZLI GERİLEME YAPIYOR

Kadın ve erkeklere eşit şekilde yer verilen çalışmada, denekler ortalama 51 yaşındaydı. Çalışmaya katılan bu kişiler, işlenmiş gıdalardan günde ortalama 785 kalori tüketti. Her katılımcı, çalışmanın başında ve sonunda diyet alımlarıyla ilgili bir anket doldurdu. Ayrıca bilişlerindeki değişiklikleri ölçmek için kelime tanıma ve sözlü akıcılık testlerine girdi. Sonuçlar, işlenmiş gıdayı en fazla tüketenlerde, diğerlerine göre yüzde 28 daha hızlı bilişsel gerileme olduğunu gösterdi. Ayrıca, beynin karar verme ve bilgi işleme ile ilgili alanında da yüzde 25 daha hızlı bir işlev kaybı olduğu anlaşıldı.

Araştırmada daha fazla işlenmiş gıda tüketenlerin genç, kadın, beyaz, daha yüksek eğitim düzeyine sahip ve hiç sigara içmemiş olma olasılıklarının daha yüksek olması dikkat çekti.

Sao Paulo Üniversitesi’nden patolog Dr Natalia Goncalves, işlenmiş gıdaların şeker, yağ ve tuzlarla dolu oldukları için bilişsel gerilemeyi hızlandırdığını vurguladı. Harvard Tıp Okulu’ndan Dr Rudy Tanzi de konuyla ilgili CNN’e demeç verdi, “Bütün bunlar sistemik iltihabı teşvik ediyor, belki de vücutta ve beyinde sağlıklı yaşlanmaya karşı en büyük tehdit” dedi.

Araştırmaya katılan Dr Claudia Suemoto, Brezilya’daki beslenme şeklinin batı ülkelerinden çok farklı olmadığını açıklayarak şöyle konuştu:

“İnsanların daha fazla yemek pişirmeleri ve kendi yemeklerini sıfırdan hazırlamaları gerektiğini bilmeleri gerekiyor. ‘Zamanımız yok’ denildiğini duyuyorum ama aslında o kadar da uzun sürmüyor. Üstelik buna da değer çünkü kalbinizi koruyacak ve beyninizi bunama veya Alzheimer hastalığından koruyacaksınız.”

AA



