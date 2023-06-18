Gençlerin sigara isteme kavgası kanlı bitti

Sigara isteme sebebiyle iki grup arasında çıkan kavgada 17 yaşındaki genç bacağından bıçaklanarak yaralandı.

Gençlerin sigara isteme kavgası kanlı bitti

Kocaeli'de sigara yüzünden iki grup arasında çıkan kavga kanlı bitti. Kavgada bacağından yaralanan 17 yaşındaki gencin "Allah var gam yok, bu ışıltılı hayatı ben seçmedim" açıklaması ise şaşkınlık yarattı.

Olay, İzmit Fuarı içerisinde bulunan gölet kenarındaki ağaçlık alanda meydana geldi.

İddiaya göre, bir grup genç kamelyada otururken başka bir grup gelerek kendilerinden sigara istedi. Kamelyadaki gençlerin sigaralarının olmadığını söylemesi üzerine iki grup arasında kavga çıktı.

BACAĞINDAN YARALANDI

Kavga neticesinde 17 yaşındaki A.S., bacağından bıçaklandı. Aynı gruptaki bir diğer genç ise ayak bileğinden hafif sıyrık alarak yaralandı. Gruplardan biri hızlıca bölgeden uzaklaşırken durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar edildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

"ALLAH VAR GAM YOK, BU IŞILTILI HAYATI BEN SEÇMEDİM"

Bölgeye gelen sağlık ekipleri A.S.'ye ilk tedavisini olay yerinde uyguladı. Yaralı A.S., "Allah var gam yok, bu ışıltılı hayatı ben seçmedim" dedi.

Sedyeye taşınan A.S., ardından ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif sıyrıkla yaralanan diğer genç ise tedaviyi reddetti.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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