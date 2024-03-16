Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda görev değişimi!

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünde görev değişimi yapıldı.

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünde Emre Topoğlu’un yerine göreve Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Enes Efendioğlu getirildi.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünü vekaleten yürüten Ömer Altunsoy’un yerine ise Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Veli Ozan Çakır atandı.

DOÇ. DR. VELİ OZAN ÇAKIR KİMDİR?

1980 yılında Akçakoca’da dünyaya gelen Veli Ozan Çakır, Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) bölümü mezunudur. Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimini İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde tamamlayan Çakır, spor sosyolojisi alanındaki doktora tezini 2014 yılında tamamlamış, 2018 yılında da spor bilimleri temel alanında ‘doçent’ unvanı almıştır.

2003 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapmaya başlayan Çakır, Spor AŞ Organizasyon Müdürlüğü ve Spor AŞ Tesisler Müdürlüğü görevlerinin yanı sıra İBB Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün kurucu kadrosunda genel koordinatör olarak görev almıştır. İstanbul Maratonu ve İstanbul Yarı Maratonu genel koordinatörlüklerini yürüttüğü dönemde, her iki organizasyon Uluslararası Atletizm Federasyonu tarafından verilen ‘Altın Kategori’ unvanını kazanmıştır. Avrupa Spor Başkentleri Kurumu Türkiye Delegesi olan Çakır, İstanbul’un ‘2012 Avrupa Spor Başkenti’ olduğu süreçte de aktif görev almıştır.

Daha sonra TBMM bünyesinde milletvekili danışmanı olarak çalışan Çakır, 2016 yılında İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü’ne öğretim üyesi olarak atanmıştır.

Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programlarında Spor Sosyolojisi, Spor Tesisleri Planlaması ve Yönetimi, Spor ve Çevre, Satranç, Proje Yönetimi, Müsabaka Organizasyonları, Spor Pazarlaması, Spor Hukuku, Hukukun Temel Kavramları, Spor Ekonomisi ve Sporda Sosyal Psikoloji başlıklı dersleri vermiştir.

Ulusal ve uluslararası hakemli bilimsel dergilerde yayınlanmış makaleleri, bilimsel kongrelerde sunulmuş sözlü ve poster bildirileri bulunan Çakır’ın “Spor Sosyolojisi” ve “Sporun Sosyolojik Temelleri” isimli iki adet kitabı yayınlanmıştır.

3 yıl boyunca Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde ‘Dış Mali Destek Uzmanı’ sıfatıyla proje bazlı danışmanlık görevi üstlenmiştir. Dünya Satranç Federasyonu Okullarda Satranç Komitesi (2004-2006), Avrupa Satranç Birliği Eğitim Komisyonu Üyeliği (2016-…) ve Avrupa Spor Sosyolojisi Topluluğu Üyeliği (2012-2016) bulunan Çakır; 2013 yılında Viyana’da düzenlenen kongrede tüm adaylar arasında en yüksek oyu alarak Avrupa Masa Tenisi Birliği asbaşkanlığına seçilmiş ve 4 yıl süre ile bu görevi sürdürmüştür.

2017 yılından bu yana Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Çakır, 2018 yılında Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanlığına seçilmiştir. Çakır, bu görevlerinin yanı sıra İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu Üyesi ve Yürütme Kurulu Başkanı sıfatıyla da görevine devam etmektedir. Çakır, aynı zamanda Genel Koordinatörlüğünü Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sn. Halis Yunus Ersöz’ün yürüttüğü Konya 2021 İslami Dayanışma Oyunları’nda da Genel Koordinatör Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.