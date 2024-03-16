Fenerbahçe derbisi öncesi Trabzonspor'u sarsan haber. Abdullah Avcı kara kara düşünüyor

Damla Baylan
Fenerbahçe derbisi öncesi Trabzonspor'u sarsan haber. Abdullah Avcı kara kara düşünüyor
Trabzonspor Kulüp Doktoru Doç. Dr. Ahmet Beşir Mehmet Can Aydın'ın sakatlandığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig’in 30. Haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor gelen sakatlık haberiyle irkildi.

Bordo-mavililerin kulüp doktoru Doç. Dr. Ahmet Beşir 22 yaşındaki sağ bek Mehmet Can Aydın’ın sağ üst adalesinde yaralanma olduğunu duyurdu.

Beşir’in açıklamaları şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın son yapılan antrenmanında ağrı hisseden oyuncumuz Mehmet Can Aydın’ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ üst adalesinde (rectus femoris kası) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuz tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır"

Gelen haberle sarsılan Abdullah Avcı'nın Pazar günü saat 20.30'da oynanacak olan derbide sağ bekte kime görev vereceği ise bilinmiyor.

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