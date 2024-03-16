Emre Beözoğlu ince ince işledi intikamını sonunda aldı. Eren Bozdaş yazdı

Trendyol Süper Lig’in 30. Haftasında Ankaragücü sahasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadyumu’nda oynanan karşılaşmaya her iki tarafta dengeli başladı.

Topun genel olarak orta alanda döndüğü mücadelede Ankaragücü rakip kaleye sağ taraftan yüklenirken Başakşehir sol tarafı tercih etti.

20. dakikada ceza yayının hemen üstünden kaleye sert bir şut gönderen Morutan’ın topu kaleci Muhammed’in yumruğu ile uzaklaştırıldı.

Rakibinin 20. Dakikada gelen ilk etkili atağına vakit geçmeden cevap veren Başakşehir 22. Dakikada Berkay ile karşılık verdi. Davidson sol kanattan açtığı ortada arka direke topla buluşan Berkay sağ ayağı ile şutunu çeksede top savunmadan döndü.

31. dakikada Berkay’ın sol kanattan açtığı ortaya Hamza penaltı noktası üzerinde vuruşunu yapsada top az farkla yandan dışarı çıktı.

37. dakikada Ankaragücü’nün sağ kanattan yaptığı ortada kafa vuruşunu yapan Ali Sowe’nin şutunda top direkten döndü.

45+1’de Piatek’in ceza sahasının solundan verdiği yay üstünde gelişine vuran Aleksic’in şutu son anda Bahadır’ın hamlesiyle engellendi.

Başka önemli pozisyonun olmadığ ilk yarıda durum 0-0 biterken ikinci yarıda Çağdaş Atan’ın öğrencileri topun kontrolünü ele geçirsede rakip kaleye gitmekte zorlanmaya başladı.

Topun kontrolünü rakibine veren Ankaragücü ise rakibinin yaptığı top kayıpları ile hızlı ataklar buldu.

53’te Ankaragücü’nden Pedrinho’nun sol içe attığı topu penaltı noktasında kontrol eden Chatzigiovanis topu az farkla auta gönderdi.

Pozisyonun hemen ardında rakibinin atağa çıkmasına izin vermeyen Ankaragücü’nde orta sahada aldığı faulü etkili kullandı. Ceza sahasında savunmadan seken topta araya giren Ali Sowe bir anda yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

57’de topun başına geçen Tolga Ciğerci’nin penaltıdan attığı gol ile Ankaragücü maçta 1-0 öne geçti.

67’de ise kaleci Bahadır’ın kullandığı uzun topta rakip yarı sahası içinde topu kontrol eden Ali Sowe rakiplerini birer birer geçerek çekti şutla farkı ikiye çıkardı.

2-0’ın etkisi ile Ankaragücü iyice savunmaya kapanırken Başakşehir ise rakip kaleyi art arda zorlamaya başladı.

76’da ceza sahasının sol tarafından içeriye giren Cephas iki kişinin arasından şutunu çeksede Bahadır topu ayağı ile çelmeyi başardı.

80’de Piatek’in sağ taraftan arka direğe açtıpı ortada arka direkte alan Pelkas topu alta pasa çevirmek istesede Figueiredo’ya çarpan top yön değiştirerek ağlarla buluştu.

Bu dakikadan sonra oyunu soğutmak isteyen Ankaragücülü futbolcular ardı ardına kendisini yere bırakarak sık sık oyunu durdurdu.

Oyunun soğuması ve Ankaragücü'nün iyice kendi içine kapanması sonrası rakip sahada bir türlü boşluk bulamayan Başakşehir skora razı gelmek zorunda kaldı.

Bu skor ile birlikte kendisini gönderen Emre Belözoğlu intikamını alırken 33 puana ulaşan Ankaragücü 14. sıraya yükseldi.