Avrupa Ligi kupası Türkiye'ye geliyor

Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa Ligi kupası Türkiye'ye geliyor
Avrupa Ligi sponsorlarından Enterprise 21-22 Mart tarihlerinde kupayı Türkiye'ye getirecek.

Avrupa Ligi’nde adım adım finale doğru gidilirken futbolseverleri heyecanlandıracak bir gelişme yaşandı.

Avrupa Ligi’nin resmi sponsorlarından olan Enterprise Rent-A-car 21-22 Mart tarihlerinde UEFA Kupası’nı Türkiye’ye getireceğini açıkladı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün “2015 yılında yapılan iş birliği anlaşması çerçevesinde UEFA Avrupa Ligi sponsorluğumuzun 9’uncu yılına girdik. Avrupa’nın en prestijli futbol müsabakalarından UEFA Avrupa Ligi’nin kupasını 2019 yılında da ülkemize getirmiştik. 21-22 Mart tarihlerinde UEFA Kupası’nı tekrar İstanbul’a getireceğimiz ve halkımızla buluşturacağımız için heyecanlıyız” dedi.

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