Genel aydınlatma sayaçlarına geçişte son tarih belli oldu

Kaynak: AA
Genel aydınlatma sayaçlarına geçişte son tarih belli oldu
Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ) tarafından, genel aydınlatma sayaçlarının Otomatik Sayaç Okuma Sistemleri kapsamına alınması işleminin 31 Aralık 2024'e kadar tamamlanmasına karar verildi.

TEDAŞ'tan süre uzatma kararı...Genel Aydınlatma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan bilgiye göre, TEDAŞ tarafından genel aydınlatma sayaçlarının tamamının OSOS kapsamına alınmasının 31 Aralık 2024'e kadar tamamlanması kararlaştırıldı.

Ayrıca, OSOS kapsamına uygun olduğu halde bu kapsama alınmayan ve TEDAŞ tarafından anlık veya çevrimiçi izlenemeyen sayaçların tüketim giderlerine ilişkin 1 Ocak 2025'e kadar ödeme yapılmaması kararlaştırıldı.

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