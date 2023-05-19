General Güventürk imamları bilime böyle ikna etmişti

Atatürk Paşası namıyla bilinen Tümgeneral Faruk Güventürk’ün dünyanın yuvarlak olmadığına inanan bazı imamları uçakla uçurduğu olay bir kez daha akıllara geldi.

İşte o efsane olay:

Bir geziden dönmekte olan 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Faruk Güventürk, Silifke-Konya asfaltı üzerindeki Kargıcak köyüne uğradı.

Güventürk Paşa, Köylülerle yaptığı konuşmada “Nurcuları aranızda barındırmayın” dedi.

Köy halkına din adamlarının iyi yetişmiş tahsilli kimseler olması gerektiğini söyleyen Güventürk, Kayseri’de görevdeyken dünyanın yuvarlak olmadığına inanan bir grup imamın inançlarını değiştirmek için uçakla 4 saat gezdirdiğini “Dünya yuvarlakmış, inandık” deyinceye kadar gökyüzünden indirmediğini anlattı.

TÜMGENERAL FARUK GÜVENTÜRK KİMDİR

1933 yılında Harp Okulundan mezun oldu. 1940'lı yıllarda ilk görev yaptığı yerlerden biri olan Polos'u, yazdığı Sarmaşık kitabında anlattı. 1952 yılında binbaşı rütbesine terfi etti. Kore Savaşı'na katıldı. 1957 yılında Harp Akademisini bitirdi.

Demokrat Parti iktidarına karşı darbe yapmak amacıyla ordu içinde gizli bir örgüt kurduğu iddiasıyla 26 Aralık 1957 tarihinde tutuklandı. 66. Tümen Komutanı Tümgeneral Cemal Tural başkanlığında 26 Mayıs 1958 tarihinde başlayan ve altı ay süren yargılamalar sonrası beraat edip yeniden orduya döndü. Bu, Dokuz Subay Olayı olarak tarihe geçti.

27 Mayıs müdahale sonra Kayseri'deki Doğu Menzil Komutanlığına getirildi. 21 Ekim Protokolü'nün imzacılarından biri oldu. 1960'ta tuğgeneral, 1963'te tümgeneral, 1966'da korgeneral rütbesine terfi etti. 2. Kolordu ve 7. Kolordu Komutanlığı yaptı. 1969 yılında kadrosuzluk nedeniyle emekli oldu.

Cumhuriyetçi Güven Partisinden İstanbul Senatör adayı olduysa da seçilemedi. Yirmiden fazla kitabı bulunmaktadır.