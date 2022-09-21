Geniş Aile dizisinin oyuncuları 11 yıl sonra bir araya geldi

2009-2011 yılları arasında yayınlanan unutulmaz dizi ‘Geniş Aile'nin güzel oyuncuları Rojda Demirer, Bihter Dinçel ve Mehtap Bayri, yıllar sonra kuaförde karşılaştı.

Yeni projeleri için imaj değişikliğine giden Rojda Demirer, Bihter Dinçel ve Mehtap Bayri, tesadüf sonucu gerçekleşen buluşmada oldukça mutlu oldular.

"BİRBİRİMİZİ ÇOK ÖZLEMİŞİZ"

Diziden sonra hiçbir araya gelemeyen ünlü oyuncuların buluşmasını kuaförleri Sertaç Kolay, sosyal medya hesabından paylaştı.

Acıbadem'de bulunan San Kuaför'de imaj değişikliğine giden oyuncular, “Ne güzel bir buluşma oldu. Birbirimizi çok özlemişiz” dediler.

Geniş Aile dizisi 2009-2011 yılları arasında ekranda kalmış ve birçok repliği ile unutulmaz ekran işleri arasında yer almıştı. Zuhal Topal ile Ufuk Özkan'ın başrolünde yer aldıkları Geniş Aile dizisinde daha sonra kadro değişimi yaşanmış ve dizinin son 20 bölümünde Zuhal Topal rol almamıştı.