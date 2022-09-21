Demet Akalın 32 sene önceki fotoğrafını paylaştı! ''Mayo güzeliydim ben''

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan şarkıcı Demet Akalın, bu kez yeni paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü sanatçı 1990 yılından ve 2022 yılında çekilen iki kare fotoğrafını paylaştı. Akalın'ın yıllara meydan okuyan güzelliğine pek çok sanatçı dostundan yorum yağdı.

Akalın, 1990 yılında çekilen fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Akalın, fotoğrafa "Mayo güzeliydim ben be, peh!" notunu düştü.

50. yaşında pasta üflerken çekilen iki fotoğrafını da yayınlayan Demet Akalın, kısa sürede gündem oldu.

Pek çok sanatçı dostunun övgü dolu yorum yaptığı Akalın, zamana meydan okuyan güzelliği ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

