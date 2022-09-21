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Demet Akalın 32 sene önceki fotoğrafını paylaştı! "Mayo güzeliydim ben"

Şarkıcı Demet Akalın, 1990 yılında çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Fotoğrafın altına "Mayo güzeliydim ben be, peh!" notunu düşen Akalın'a ünlü isimlerden yorum yağdı.

Haber Giriş: 21 Eylül 2022 Çarşamba - 15:11
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32 sene önceki fotoğrafını paylaştı! Demet Akalın'a ünlülerden yorum yağdı 

Demet Akalın 32 sene önceki fotoğrafını paylaştı! ''Mayo güzeliydim ben''
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Sosyal medyayı aktif olarak kullanan şarkıcı Demet Akalın, bu kez yeni paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Ünlü sanatçı 1990 yılından ve 2022 yılında çekilen iki kare fotoğrafını paylaştı. Akalın'ın yıllara meydan okuyan güzelliğine pek çok sanatçı dostundan yorum yağdı.

Akalın, 1990 yılında çekilen fotoğrafı Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Akalın, fotoğrafa "Mayo güzeliydim ben be, peh!" notunu düştü.

50. yaşında pasta üflerken çekilen iki fotoğrafını da yayınlayan Demet Akalın, kısa sürede gündem oldu.

Pek çok sanatçı dostunun övgü dolu yorum yaptığı Akalın, zamana meydan okuyan güzelliği ile sosyal medyanın gündemine oturdu.
 

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