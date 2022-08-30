Fransız yıldız İstanbul’da. Gerard Depardieu tüm menüyü yedi

Fransız oyuncu Gerard Depardieu, geçtiğimiz gece Cihangir Sur Balık çıkışı objektiflere yansıdı. Yaklaşık 4 gündür İstanbul’da olduğu öğrenilen oyuncunun, mekanda bolca deniz mahsulü yediği öğrenildi.

Menüdeki ahtapot, jumbo karides ızgara, ızgara balık ve salata tüketen Gerard Depardieu, mekanın işletme müdürü ve garsonlarını çağırarak yemeklerin lezzetlerinden dolayı kendilerine teşekkür etti.

Yemek sonrası mekandan çıkan oyuncu flaşların patlaması ile bir anda şaşırıp basın mensuplarına sert bir bakış attı.

Bir hayli kilo aldığı gözlenen oyuncu, yemekten sonra kaldığı otele geçti.

