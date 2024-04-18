Gerçekliğiyle şaşırtan maske insanları tedirgin etti

Kaynak: Haber Merkezi
Gerçekliğiyle şaşırtan maske insanları tedirgin etti
Aşırı gerçekçi maskenin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Son zamanlarda sosyal medyada dolaşan görüntüler, insanları tedirgin eden bir durumu gündeme getirdi. Görüntülerde, bir kişinin yüzünü hatta bütün kafasını kaplayan aşırı gerçekçi bir maske kullanması yer alıyor. Maske o kadar gerçekçi ki, insanların dikkatini çekiyor ve tedirginlik yaratıyor. Gerçek mi yoksa sanat mı olduğu merak konusu olan maske, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bazıları bu tarz maskelerin kullanımının insanları rahatsız ettiğini ve doğal olmayan bir görüntü yarattığını düşünürken, bazıları ise bu tür maskelerin sanatın bir parçası olduğunu ve yaratıcılığı özendirdiğini savunuyor.

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