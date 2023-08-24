Gereğini yapıyor Aamet'en şok eden Barış Pehlivan çağrısı. E arada bi yorgun demokrat pozları vermesi lazım tabii

Hürriyet Gazetesi'nin ‘gereğini yapan’ yazarı Ahmet Hakan, gazeteci Barış Pehlivan'ın tahliye edilmesi gerektiğini ifade etti.

Gereğini yapıyor Aamet'en şok eden Barış Pehlivan çağrısı. E arada bi yorgun demokrat pozları vermesi lazım tabii

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, cezaevine giren ve denetimli serbestlik talebi reddedilen gazeteci Barış Pehlivan'ın tahliye edilmesi gerektiğini ifade etti.

"BARIŞ PEHLİVAN BİR AN ÖNCE CEZAEVİNDEN ÇIKSIN"

Hakan, bugünkü yazısında, "Gazeteci Barış Pehlivan, bir hafta önce cezaevine girdi. Denetimli serbestlik tedbiri herkese uygulanırken Barış Pehlivan’a uygulanmadı. Hukuki görüşlerine her zaman büyük kıymet verdiğim Prof. Adem Sözüer Hoca, konuyla ilgili bilimsel bir mütalaa hazırlamış. Adem Hoca, mütalaasında konuyu enine boyuna inceliyor, maddeleri tek tek analiz ediyor ve 'tahliye edilmeli' sonucuna varıyor. Umalım da mahkeme bu mütalaayı dikkate alsın ve meslektaşımız Barış Pehlivan bir an önce cezaevinden çıksın" yorumunu yaptı.

NE OLMUŞTU?

5. kez cezaevine giren Cumhuriyet Gazetesi yazarı-gazeteci Barış Pehlivan için yapılan denetimli serbestlik başvurusuna savcılık olumsuz yanıt verdi. Şimdi gözler Silivri 2 Nolu İnfaz Hakimliği'ne çevrildi.

Pehlivan için yapılan denetimli serbestlik başvurusuna savcılık olumsuz yanıt verdi. Şimdi gözler Silivri 2 Nolu İnfaz Hakimliği'ne çevrildi.

Pehlivan, kaleme aldığı bir yazı nedeniyle hakkında açılan dava sonucu 5. kez cezaevine girmişti.

Marmara Açık Cezaevi’ne giren Pehlivan, temmuz ayında çıkarılan COVID-19 izinlisi hükümlülerin tekrar cezaevine girmesini engelleyen yasadan da muaf tutuldu.

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