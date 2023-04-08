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Gereğini yapıyor Ahmet AKP’ye veryansın etti. Gemiyi terk etmeye başladılar

Her koşulda gereğini yapan Ahmet Hakan, İsmail Cevher Kasımoğlu’nun muhalefeti kafa kesmekle tehdit ettikten sonra serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 13:48
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Gereğini yapıyor Ahmet AKP’ye veryansın etti. Gemiyi terk etmeye başladılar

Gereğini yapıyor Ahmet AKP’ye veryansın etti. Gemiyi terk etmeye başladılar
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Ahmet Hakan, "Hizbullahçıyız, Erdoğan'a dokunurlarsa kafalarını keseriz" diyerek tehditler savuran İsmail Cevher Kasımoğlu'nun gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

Hakan, yazısında "Kelleci niye serbest abi niye serbest" başlıklı bölümünde, "Batman’da ortaya çıkan ve 'Kelle keseceğim' diye höyküren bir adam vardı. Bu adamı gözaltına alıp serbest bıraktılar. İktidar karşıtı herhangi bir kabul edilemez yaklaşım, anında tutuklamayla sonuçlanırken... 'Kelle keseceğim' diyen adamın serbest bırakılması, adalete olan güveni sarsıyor" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?
Erdoğan'a oy vereceğini söyleyip "Hizbullahçıyız. Kafalarını keseceğiz" diyerek muhalefete tehditten bulunan İsmail Cevher Kasımoğlu, tepkiler sonrası gözaltına alınmış.

Kasımoğlu daha sonra adli kontrol şartıyla salınmıştı.

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