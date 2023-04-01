Zafer Arapkirli Ahmet Hakan’a ‘beyaz çoraplarını’ hatırlattı. TİP’ten milletvekili aday adayı olan İrfan Değirmenci'yi montu üzerinden hedef almıştı

Gazeteci Zafer Arapkirli, Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) milletvekili aday adayı olan gazeteci İrfan Değirmenci'yi hedef alan Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’a geçmişten bir fotoğraf ile yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hakan’ın, 1996 yılında dönemin başbakanı Necmettin Erbakan ile yaptığı röportajtan bir kareye yer veren Arapkirli, Hakan’a “İlahi dokuz sekiz” ifadeleri ile seslendi.

Değirmenci’ye ‘parka mont’ göndermesi yapan Hakan’ın, Erbakan karşında giydiği çoraplara dikkat çeken Zafer Arapkirli, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“İLAHİ DOKUZSEKİZ!.. TİP’ten aday olan gazetecinin yeşil parkalı fotoğrafına takılıp, (biraz da mesleki kıskançlıkla) kıyafet kodları üzerinden aklınca “kafa bulmuşsun” En azından senin kıyafet kodlarından daha asil ve katlanılabilir bir şeydir yeşil parka. Beyaz çorap Aamet “

NE OLMUŞTU?

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, köşesinde kaleme aldığı son yazısında TİP'ten milletvekili aday adayı olan gazeteci İrfan Değirmenci'yi hedef aldı.

Değirmenci ise ‘parka mont’ göndermesi yapan Hakan'a "patronun sakisi" diyerek yanıt verdi.

Hakan’ın, "Erkan Baş goygoyu" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Bilimkurgu filmlerinde uzay mekiği mürettebatının ille de tayt giymesiyle kafa bulan Cem Yılmaz’ın esprisini hatırlıyorum.

Şöyle bir şeydi:

- Taytın var mı?

- Var.

- Giy gel baba.

En son İrfan’ın yeşil parkalı adaylık fotoğrafını görünce...

TİP’den aday olmanın bu noktaya vardığını düşündüm:

- Parkan var mı?

- Var.

- O zaman giy parkanı gel, aday ol.

Siyasi körlük nasıl oluşur

Şöyle oluşur:

Yakın çevrenin siyasi görüşleri, alabildiğine genellenir. Sabah akşam sürekli temas içinde olunan aynı kafadaki arkadaşların, Türkiye’nin genelini temsil ettiği zannedilir. Objektif verilere bakmaya tenezzül bile edilmez. Böylece gerçeklerden kopulmuş olur.”

İRFAN DEĞİRMENCİ'DEN YANIT

Değirmenci, Hürriyet'in Hakan'ın yazısına yönelik haber paylaşımına şu yorumu yaptı:

"10 yıllık hâki montumu diline dolamışsın Ahmet Hakan. Senin o montu biliyor olman lazım. Kanal D'den beni kovduğunuzda da üstümde aynı mont vardı. Goygoycu Ahmet, patronun sâkisi Ahmet."