27 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Ahmet Hakan'dan bomba Muharrem İnce iddiası. Takım elbisesine iddiaya girdi

Ahmet Hakan'dan bomba Muharrem İnce iddiası. Takım elbisesine iddiaya girdi

İktidara yakın Hürriyet gazetesi yayın yönetmeni Ahmet Hakan’dan 100 bin imzayı tamamlayarak cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ile ilgili flaş bir iddia geldi…

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 16:30
Takip Et

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'dan bomba Muharrem İnce iddiası

Ahmet Hakan'dan bomba Muharrem İnce iddiası. Takım elbisesine iddiaya girdi
+
Aa
-

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, 100 bin imzayı tamamlayarak cumhurbaşkanı adayı oldu.

TAKIM ELBİSESİNE İDDİAYA GİRDİM

"İttire kaktıra 100 bin imza toplamakla cumhurbaşkanı olunmaz" diyen Hürriyet yayın yönetmeni Ahmet Hakan, Muharrem İnce'nin adaylıktan çekileceği konusunda takım elbisesine iddiaya girdi.

Ahmet Hakan, Muharrem İnce'yi isim vermeden eleştirip, "Madem acayip iddialısın, madem ortalığın tozunu attıracağını söylüyorsun... O zaman ilk günde yüz bini gümbür gümbür geçeceksin arkadaş. Elini yüreğine koymuş, “Bizim imza bugün kaç oldu acaba?” diye endişelenerek Cumhurbaşkanı mı olunur Allah aşkına?" demişti.

Aynı Ahmet Hakan, bugün de Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekileceğini iddia etti. Hem de takım elbisesine iddiaya girdi.

İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü:

Muharrem İnce ile ilgili iddiaya girdim
Bir muhabbet sırasında şöyle bir tez attım ortaya: “Muharrem İnce, yüz bin imzayı topladı. Ama adaylıktan çekilecek. Kemal Kılıçdaroğlu ile anlaşacak. Yüz bin imzayı toplaması, Kemal Kılıçdaroğlu ile yapacağı anlaşmada elini yüksek tutmak içindi.”

Dinleyenlerden biri “Var mısın takım elbisesine iddiaya?” dedi. Hiç âdetim olmadığı halde, sırf tezime güvendiğimi göstermek için... “Varım be varım” diye haykırdım. Ama sonra da aldı mı beni kaygı? “Ya kaybedersem?” falan diye kara kara düşünmeye başladım. Sonra da “Aman ne olacak yani... Alırım Kiğılı’dan bir takım elbise” diyerek kendimi rahatlattım.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
1
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
﻿2023'ün ikinci yarısı onların yılı olacak. Nisan ayı burç yorumları ezber bozdu
﻿Ünlü anketçiden ikinci turla ilgili dikkat çeken uyarı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan Erdoğan'ın işine nasıl yarayacak
2
﻿Ünlü anketçiden ikinci turla ilgili dikkat çeken uyarı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan Erdoğan'ın işine nasıl yarayacak
﻿Ünlü anketçiden ikinci turla ilgili dikkat çeken uyarı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan Erdoğan'ın işine nasıl yarayacak
﻿Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü genç kız oldu. Görenler gözlerine inanamadı
3
﻿Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü genç kız oldu. Görenler gözlerine inanamadı
﻿Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü genç kız oldu. Görenler gözlerine inanamadı
﻿Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatınızı değiştirecek 5 sözü
4
﻿Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatınızı değiştirecek 5 sözü
﻿Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatınızı değiştirecek 5 sözü
﻿Bağ evinde dehşet
5
﻿Bağ evinde dehşet
﻿Bağ evinde dehşet
﻿İstanbullular dikkat. 'Birçok kişi hasta olacak' notuyla duyuruldu
6
﻿İstanbullular dikkat. 'Birçok kişi hasta olacak' notuyla duyuruldu
﻿İstanbullular dikkat. 'Birçok kişi hasta olacak' notuyla duyuruldu
﻿Hakan Aygün hangi kanalı satın aldı? Kişiye özel TV kurdu sosyetenin göbeğinden yayına başladı
7
﻿Hakan Aygün hangi kanalı satın aldı? Kişiye özel TV kurdu sosyetenin göbeğinden yayına başladı
﻿Hakan Aygün hangi kanalı satın aldı? Kişiye özel TV kurdu sosyetenin göbeğinden yayına başladı
﻿Afganistan'da intihar saldırısı. 6 kişi öldü
﻿Afganistan'da intihar saldırısı. 6 kişi öldü
﻿Afganistan'da intihar saldırısı. 6 kişi öldü
﻿11 zehir taciri tutuklandı
﻿11 zehir taciri tutuklandı
﻿11 zehir taciri tutuklandı
﻿Çocuklarda sık görülen 3 ortopedik sorun
﻿Çocuklarda sık görülen 3 ortopedik sorun
﻿Çocuklarda sık görülen 3 ortopedik sorun
﻿Sosyal medyada tepki çekti. Polis, köpeği arabaya bağlayıp koşturan vicdansızı arıyor
﻿Sosyal medyada tepki çekti. Polis, köpeği arabaya bağlayıp koşturan vicdansızı arıyor
﻿Sosyal medyada tepki çekti. Polis, köpeği arabaya bağlayıp koşturan vicdansızı arıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.