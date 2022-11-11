Ahmet Hakan Nagehan Alçı'nın büyük sırrını açıkladı. Nagehan Alçı'nın kimin ajanı olduğunu köşesinde yazdı

Hürriyet'teki bugünkü yazısında Habertürk yazarı Nagehan Alçı’yı AKP’nin gizli ajanı olarak yazan Ahmet Hakan, “Acaba Nagehan, bu saçmalığı... Sanılanın aksine... CHP’ye yaranmak için değil de AK Parti’nin gizli ajanı olduğu için yapmış olabilir mi?” dedi.

ALÇI’YA "AJAN" DEDİ

Nagehan Alçı’nın İTO seçimleriyle ilgili Twitter’daki “Seçimi CHP kazandı. AK Parti büyük hezimet yaşadı. CHP sandıkları patlattı. Kemal Kılıçdaroğlu kazandı. AK Parti çöktü” şeklindeki ifadeleri değerlendiren Ahmet Hakan, “Beş dakika sonra yazdıklarının tümünün baştan sona yalan olduğu ortaya çıktı. İTO’da yaşanan tam tersiydi. Hezimeti yaşayan AK Parti değil, CHP idi. Sandıkları patlatan CHP değil, AK Parti idi.” dedi.

Hakan Alçı ile ilgili bir teorisi olduğunu belirterek şöyle yazdı:

Minicik bir komplo teorim var: Acaba Nagehan, bu saçmalığı... Sanılanın aksine... CHP’ye yaranmak için değil de AK Parti’nin gizli ajanı olduğu için yapmış olabilir mi?

Durup dururken yaptığı yalan paylaşımla CHP’nin İTO’da yaşadığı hezimete dikkat çekmiş oldu ya... O açıdan dedim."

Nagehan Alçı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul Ticaret Odası'nda zafer CHP'nin ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun diyebiliriz. Buradan dönüş imkansız. Arada çok büyük fark var. CHP örgütü resmen sandıkları patlattı. İTO'da Şekib Avdagiç yönetimi yani AK Parti büyük bir hezimet yaşıyor" ifadelerini kullanmıştı.

"BU KONUYA HİÇ GİRMEMELİYDİM”

Nagehan Alçı daha sonra şu ifadeleri kullanmıştı:

Tüm okurlarımdan özür diliyorum. Ticaret alemi gibi bilmediğim bir dünya hakkında kimden bilgi gelirse gelsin yazmamalıydım. İnsan bilmediği konuya girmemeli. İTO’nun eski başkanı İbrahim Çağlar’a yakın ve de koyu AK Partili olan bir çevreden aldığım bilgiler yanlışmış maalesef.

Siyaset dünyasına ne kadar hakimsem ticaret dünyasına o kadar uzak bir insanım. Hiç bu konuya girmemeliydim. Yeniden herkesten özür diliyorum. Habercilik şehvetiyle bana gelen bilgiyi doğru zannettim. Şekib Avdagiç-İbrahim Çağlar olayını da hiç bilmiyordum…