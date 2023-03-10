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  • Ahmet Hakan'ın yerine kimin geçeceğini açıkladı. Doğrucu Davut Gazeteci Hasan Erşan duyurdu

Ahmet Hakan'ın yerine kimin geçeceğini açıkladı. Doğrucu Davut Gazeteci Hasan Erşan duyurdu

Gazeteci Hasan Erşan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda iktidara yakınlığıyla bilinen Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 15:55
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Gazeteci Hasan Ahmet Hakan'ın yerine seçimden sonra kimin geçeceğini açıkladı

Ahmet Hakan'ın yerine kimin geçeceğini açıkladı. Doğrucu Davut Gazeteci Hasan Erşan duyurdu
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Erşan, HaberTürk yazarı Nagehan Alçı’nın bugünkü yazısından "Osman Kavala ve Hakan Altınay'a zulmeden, rakiplerine siyasi yasak getiren bir siyasi tarafta bulunamam; bunları alkışlayan bir AK Parti’den yana olamam" sözlerini alıntılayarak sosyal medya paylaşımda bulundu.

Erşan paylaşımında, “guzel yanliyorlar..geliyor gelmekte olan tabii..rasim beyaz çorap ahmet'in hurriyetteki koltugu alir mi?...alir:))” ifadelerini kullandı.

Alçı, bugünkü yazısında Bolu Belediye Meclisi'nde AKP'li bir siyasetçinin, “Nagehan Alçı artık Millet İttifakı saflarına geçti” dediğini, Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da, “Nagehan Alçı da bizim tarafa geçtiyse bu iş bitmiştir. Artık iktidarız demektir” yanıtını verdiğini hatırlattı. Alçı, "Hiçbir şekilde ve koşulda Tanju Özcan zihniyetiyle aynı safta durmam, duramam. Tanju Özcan’ın bulunduğu tarafa asla geçmem, geçemem. Eğer Tanju Özcan gibilerle aynı tarafa geçersem kendime ihanet etmiş olurum" ifadesini kullandı.

Alçı, Özcan'ın "görüntüde" Millet İttifakı saflarında olduğunu belirterek, "Ama gerçekte Özcan’ın yeri Ümit Özdağ’ın yanı diye düşünüyorum" dedi.

Alçı yazısında, AKP'li meclis üyesinin söylediklerine ilişkin olarak da şu yorumu yaptı:

"Ben kendisinin nasıl bir AK Partili olduğunu bilmiyorum. Osman Kavala’ya ve Hakan Altınay’a yapılan zulmü haklı gören otoriter-totaliter bir AK Partili mi?

Yoksa benim bizzat konuştuğum, bu hukuk skandallarından samimi olarak rahatsız olan ama maalesef sessiz kalan AK Partililerden mi?

Festivallerin ve konserlerin yasaklanmasını alkışlayan AK Partililerden mi? Yoksa bu işleri yerel kaymakamların işgüzarlıkları olarak görüp rahatsız olan AK Partililerden mi?

Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak getirilmesini savunan AK Partililerden mi? Yoksa bu yargısal darbe kafasından uzak AK Partililerden mi?

Ben Osman Kavala ve Hakan Altınay gibi pırıl pırıl insanlara zulmeden, festivalleri ve konserleri yasaklayan, rakiplerine siyasi yasak getiren ve sözü aldı mı militarist ve yayılmacı söylemlerde bulunan bir siyasi tarafta bulunamam.

Türkiye’yi AB mensubu bir ülke yapma kararlılığında bir AK Parti’den yanayım ben. Bu zulümleri alkışlayan bir AK Parti’den yana olmam, olamam.

Ben Tanju Özcan ile aynı tarafa geçmem. Dolayısıyla AK Partilinin, 'Nagehan Alçı sizin tarafa geçti' lafı çöp. Ama ben mevcut otoriter rejim blokunun ve müesses nizamın da parçası olmam, olamam."

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