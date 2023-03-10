Nagehan Alçı zehir zemberek AKP yazısı yazdı. İktidar gemisinden rıhtıma ilk inen isim belli oldu

AKP’ye yakınlığıyla bilinen yandaş gazeteci Nagehan Alçı, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın kendisiyle ilgili sözlerine köşesinde yanıt verdi.



Bugünkü “Millet İttifakı saflarına mı geçtim?” başlıklı yazısında Alçı, Özcan’a şu yanıtı verdi:



“Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan önceki gün belediye meclisinde bana dair AK Partili bir meclis üyesiyle ilgili yaşadığı tartışmayı sosyal medyasına koyunca video viral oldu. AK Partili ismini bilmediğim siyasetçi ‘Nagehan Alçı artık Millet İttifakı saflarına geçti’ diyor. Tanju Özcan da ‘Nagehan Alçı da bizim tarafa geçtiyse bu iş bitmiştir. Artık iktidarız demektir’ gibi laflar edip, benimle ilgili her zamanki nezakete epey uzak üslubuyla bazı sözler sarf ediyor. Buradan açıkça söyleyeyim: Hiçbir şekilde ve koşulda Tanju Özcan zihniyetiyle aynı safta durmam, duramam. Tanju Özcan’ın bulunduğu tarafa asla geçmem, geçemem. Eğer Tanju Özcan gibilerle aynı tarafa geçersem kendime ihanet etmiş olurum.”



"BU ZULÜMLERİ ALKIŞLAYAN BİR AK PARTİ’DEN YANA OLMAM"

Alçı, AKP’yi de eleştirdiği yazısını şöyle tamamladı:



“Tanju Özcan’la konuşan nasıl bir AK Partili? Gelelim AK Parti mensubu meclis üyesinin söylediklerine Ben kendisinin nasıl bir AK Partili olduğunu bilmiyorum. Osman Kavala’ya ve Hakan Altınay’a yapılan zulmü haklı gören otoriter-totaliter bir AK Partili mi? Yoksa benim bizzat konuştuğum, bu hukuk skandallarından samimi olarak rahatsız olan ama maalesef sessiz kalan AK Partililerden mi? Festivallerin ve konserlerin yasaklanmasını alkışlayan AK Partililerden mi? Yoksa bu işleri yerel kaymakamların işgüzarlıkları olarak görüp rahatsız olan AK Partililerden mi? Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak getirilmesini savunan AK Partililerden mi? Yoksa bu yargısal darbe kafasından uzak AK Partililerden mi?



Ben Osman Kavala ve Hakan Altınay gibi pırıl pırıl insanlara zulmeden, festivalleri ve konserleri yasaklayan, rakiplerine siyasi yasak getiren ve sözü aldı mı militarist ve yayılmacı söylemlerde bulunan bir siyasi tarafta bulunamam. Türkiye’yi AB mensubu bir ülke yapma kararlılığında bir AK Parti’den yanayım ben. Bu zulümleri alkışlayan bir AK Parti’den yana olmam, olamam. Ben Tanju Özcan ile aynı tarafa geçmem. Dolayısıyla AK Partilinin ‘Nagehan Alçı sizin tarafa geçti’ lafı çöp. Ama ben mevcut otoriter rejim blokunun ve müesses nizamın da parçası olmam, olamam.”



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