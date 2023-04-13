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Gereğini yapıyor Ahmet'ten canlı yayında Erdoğan'ı kızdıran soru. Ahmet de emin değil

Ahmet Hakan, konuk olduğu ortak canlı yayında soruları yanıtlayan Erdoğan'a "Seçimi kazanacağınızdan emin misiniz?" sorusunu yöneltti. Erdoğan soruyu, "Ne demek. Benim her zaman bir tezim var. Meydanların dilini en iyi bu fakir anlar. Meydanların dili bize yürüyün, millet yürüyecek arkanızdan diyor" açıklamasıyla yanıtladı.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 10:56
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Gereğini yapıyor Ahmet'ten canlı yayında Erdoğan'ı kızdıran soru

Gereğini yapıyor Ahmet'ten canlı yayında Erdoğan'ı kızdıran soru. Ahmet de emin değil
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal D ve CNN Türk ortak yayınında Fulya Kalfa moderatörlüğünde Ahmet Hakan, Hande Fırat, Abdulkadir Selvi ve Zafer Şahin'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"PARLAMENTOYA GİRME ŞANSLARINI DA KAYBEDİYORLAR"

Program esnasında Millet İttifakı içerisindeki parti genel başkanlarının milletvekili adayı olmamasına değinen Erdoğan, "Partilerin genel başkanları parlamentoya girme şanslarını da kaybediyor" ifadelerini kullandı.

Ortak canlı yayında "Seçimi kazanacağınızdan emin misiniz?" diye soran Gazeteci Ahmet Hakan’a Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözlerle cevap verdi: Ne demek. Benim her zaman bir tezim var. Meydanların dilini en iyi bu fakir anlar. Meydanların dili bize yürüyün, millet yürüyecek arkanızdan diyor.

"PARLAMENTOYA GİRME ŞASLARI DA KAYBEDİYORLAR"

Program esnasında Millet İttifakı içerisindeki parti genel başkanlarının milletvekili adayı olmamasına değinen Erdoğan, "Partilerin genel başkanları parlamentoya girme şanslarını da kaybediyor" ifadelerini kullandı.

"AÇILIŞLAR BİZİM DOĞAL MİTİNGİMİZDİR"

Erdoğan'ın bu çıkışından sonra yeniden devreye giren Ahmet Hakan, "Ama şuana kadar açılış yaptınız, meydan görmediniz" dedi. Erdoğan bu sözlere de "Bu açılışlar bizim doğal mitinglerimizdir. Meydanların dili bize yürüyün, millet yürüyecek arkandan diyor. Bunu Bağcılar'da ve Pendik'te gördüm" sözleriyle karşılık verdi.

 

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