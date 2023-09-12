Gerekli öğrenci sayısı tamamlanmasına rağmen köy okulları kapatıldı

Niğde’de çok sayıda köy ilkokulundan sonra bu eğitim ve öğretim döneminde de 9 köy ortaokul daha eğitime kapatıldı. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer okulların kapanmasına tepki gösterdi. Yetkililerle yaptığı görüşmelerde yönetmenlikte öğrenci sayısı düşmesi nedeniyle müfettiş raporu ile okulların kapatıldığını ifade ettiklerini, köylüler ise yönetimde istenen sayıda öğrenci bulunduğunu ifade etti.

Gürer, Cumhurbaşkanı da ,Bakan da köy okullarının kapanmayıp, kapananların açılacağı ifade ettiklerine dikkat çekti. Uygulamanın Niğde’de tam tersi yapıldığını belirtti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Niğde’de Ulukışla Eminlik Köyünde ise köylüler yönetmenlik gereği gerekli öğrenci sayısına ermelerine karşın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün okulu açmayarak müfettiş incelemesi sonrası karar verileceği belirttiğini bunun tam bir skandal olduğunu ifade etti. Gürer “Bu okulun acı bir anısı var. Köyden çıkıp okumak için kış günü yaya okul yoluna çıkan iki öğrenci yolda donarak ölmeleri üzerine 1967 yılında ODTÜ Mimarlık 2.sınıf öğrencileri inşaa ettiği bu okulda eğitim başladı ve okul o gün bugün eğitim veriyordu. Okula 1994 yılında şehidimiz olan Yıldıray Kılınç adı verildi. Köylüler okul kapanmaması için yürüyüş mesafesi komşu köylerle konuşup öğrenci sayısı tamamladı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü köylülerin yönetmenliğe uygun sayıda öğrenci sayısına rağmen müfettiş gönderecekleri belirtip. Okulun açılması sürece yayarak okulu kapatılmasına çalışılması anlaşılır bir durum değil. Köy halkı ve öğrencilerle konuştum. Çok üzgünler. Okullarının kapanmaması istiyorlar. Öğrenci var. Zorla okul kapatılıyor. Milli eğitim yeterli öğrenci varken neden okulu kapatıyor.” dedi.

9 OKUL ARTIK KAPALI

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer “Çok sayıda köy ilkokulumuz kapanmıştı. Yönetmenlik gerekçesi ile öğrenci sayısı azaldı gerekçesi ile Niğde Merkez Pınarcık köyü Mustafa Şahin Ortaokul, Koyunlu köyü Namık Kemal Ortaokulu, Himmetli köyü Ortaokulu, Çamardı İlçesi Eynelli köyü Ortaokulu, Çiftlik ilçesi Çınarlı Ortaokulu, Ulukışla ilçesi Darboğaz köyü, Ümit Yaşar Ulupınar Ortaokulu, Eminlik Şehit Yıldıray Kılınç Ortaokulu, Yeniyıldızköyü Ortaokulu öğrenciler okulları ile buluşamadı. Taşımalı eğitime yönlendirildi. Taşımalı eğitim öğrenci okuldan soğutuyor. Köy göçleri artıyor.öğretmen Veli ilişkisi kopuyor. Kız öğrencilerin eğitimden uzaklaşmasına neden oluyor. Köy okulları mutlaka açık tutulmalı. Köylüler öğrenci sayısı tamamladığı halde okul kapatılmalıdır” dedi.

ÖĞRENCİLER ÜZGÜN

CHP Ulukışla İlçe Başkanı Hüseyin Toker, "Niğde valisi birkaç gün önce velilerle Ulukışla’da görüştü. Vali Bey’de okulun açılmasından yana olduğunu söylemiş. İlçe Milli Eğitim Müdürü de okul kapanması müfettiş kararı ile olduğu için müfettiş bekledikleri belirtmiş. Okul açıldı. Müfettiş halen gelmedi. Ulukışla İlçe milli eğitim müdürlüğünün öğrenci sayısı 30 kişinin altında diyerek kapattığı köy okulunda veliler 30 öğrenciyi tamamladı. Görüştüğüm veliler hadi okulumuzu açmıyorlar biz öğrencimizi başka okullara yazdırmak istediğimizde sistem bizi ULUKIŞLADA bulunun imam hatip ortaokuluna yönlendiriyor diyorlar yani Velinin ikametgahı köyde olduğu sürece öğrencisini imam hatip okulundan başka bir okula gönderemeyecek. Hatta bazı veliler kendilerinin yetkili bir kişi tarafından arandıklarını çocuğunuzu imam hatip okuluna kaydını yaptırdı iseniz servis vereceklerini başka okula giderler ise servisin olmayacağını söylemiş. Veliler çaresiz, Ne yapacaklarını bilmiyorlar.”

"Köy halkı okulun yeterli öğrenci sayısına erilmesi rağmen zorla kapatılması kabul etmedikleri ifade ediyorlar. Köy halkı öğrenci sayınız yeterli. Yürüyüş mesafesi köylerde ortaokul öğrencileri ile de görüşüp öğrenci sayısı yönetmenliğe uygun sayıya erdirdik. Valimiz ile görüşüp okulumuz açık kalmasını istedik. Valimizde olumlu davrandı. Okulumuz açılmaması için Milli Eğitim dayatması anlayamıyoruz. Okul açıldı. İnceleme bitmedi. Çocuklarımız ilçe merkezinde okullara yönlendiriliyor. Okullar açıldı. Bizim okul açılmadı. Çocuklarımız çok üzgün. Yönetmelik en az 30 öğrenci zorunluluğu Eminlik köyü olarak sağladık. Okul neden kapandığı anlayamıyoruz”