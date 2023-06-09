Geri dönüşüm deposunda yangın

Balıkesir'de geri dönüşüm deposunun bulunduğu ağaçlık alanda çıkan yangın kısa sürede 3 iş yerine sıçradı. Bir kağıt toplayıcısı ise "Yandı, bizim hayatımız söndü" dedi.

Geri dönüşüm deposunda yangın

DHA

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangınlarda 3 iş yerinde zarar meydana geldi. Atıkların yanmasını oturduğu sandalye üzerinde çaresizce izleyen kağıt toplayıcısı ise "Yandı, bizim hayatımız söndü" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Yangın, saat 01.00 sıralarında Bandırma ilçesi Atatürk Caddesi'nde bulunan ağaçlık alanda çıktı. Kağıt toplayıcısının geri dönüşüm için topladığı atıkları depoladığı alanda, henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çevrede bulunan 3 dükkan ve bir ağaca sıçradı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Üç iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Atıkları depoladığı alanda çıkan yangını oturduğu sandalye üzerinde çaresizce izleyen kağıt toplayıcısı ise "Yandı, bizim hayatımız söndü" diyerek, günlerce uğraştığı çabalarının boşa gittiğini söyledi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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