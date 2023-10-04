Geri manevra yapan TIR, motosikletliyi metrelerce sürükledi

Zonguldak’ta geri manevra yapan TIR'ın sürücüsü, arkasındaki motosikletliyi fark etmeyip metrelerce sürükledi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, motosiklet sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

KAYNAK: DHA
Geri manevra yapan TIR, motosikletliyi metrelerce sürükledi

Kaza, öğle saatlerinde Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesi Hamzafakıhlı yol ayrımında meydana geldi. Yol ayrımını kaçıran TIR'ın sürücüsü, ana yolda geri manevra yaptı. TIR sürücüsü, o sırada arkasında duran motosikletliyi fark etmeyip metrelerce sürükledi. Durumu fark eden çevredekiler koşarak TIR sürücüsünü uyardı. TIR sürücüsü uyarı üzerine aracı durdururken, dorsenin altından çıkarılan motosiklet sürücüsü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

geri-manevra-yapan-tir-motosikletliyi-metrelerce-surukledi-o-anlar-kamerada-yenicag.jpg

geri-manevra-yapan-tir-motosikletliyi-metrelerce-surukledi-o-anlar-kamerada-yenicag1.jpg

geri-manevra-yapan-tir-motosikletliyi-metrelerce-surukledi-o-anlar-kamerada-yenicag2.jpg

geri-manevra-yapan-tir-motosikletliyi-metrelerce-surukledi-o-anlar-kamerada-yenicag3.jpg

geri-manevra-yapan-tir-motosikletliyi-metrelerce-surukledi-o-anlar-kamerada-yenicag5.jpg

İlgili Haberler
Mardin’de TIR’ın ezdiği inşaat bekçisi, hayatını kaybetti
Mardin’de TIR’ın ezdiği inşaat bekçisi, hayatını kaybetti
Devrilen TIR karşı yola geçip otomobili ezdi. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti
Devrilen TIR karşı yola geçip otomobili ezdi. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
Türk depremzedelere değil Suriyelilere milyon dolarlar yağacak. Ne Şekerbank ne ABD olayın üstünü örtemedi
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 107 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star’da mavi takım kim oldu? MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı?
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Vatandaşlık satan AKP’li eski bakan
Son Haberler
Vaşak yavrusu tatlılığıyla köylülerin kalbini fethetti Video
Vaşak yavrusu tatlılığıyla köylülerin kalbini fethetti
Sokak röportajında öyle şeyler söyledi ki dinleyenlerin ağzı açık kaldı. “Bu ülkenin beka sorunu cehalet” Gündem
Sokak röportajında öyle şeyler söyledi ki dinleyenlerin ağzı açık kaldı. “Bu ülkenin beka sorunu cehalet”
Sarri'den yoğun fikstür isyanı: Teknik adamlığı bırakabilirim Spor
Sarri'den yoğun fikstür isyanı: Teknik adamlığı bırakabilirim
Cezaevi firarisi yorgan altından çıktı! 3 aydır aranıyordu... Gündem
Cezaevi firarisi yorgan altından çıktı! 3 aydır aranıyordu...
Süreyya Yalçın kem gözlerden korunmak için harekete geçti Magazin
Süreyya Yalçın kem gözlerden korunmak için harekete geçti
TBMM Genel Kurulu toplandı Siyaset
TBMM Genel Kurulu toplandı