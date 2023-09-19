Mardin’de TIR’ın ezdiği inşaat bekçisi, hayatını kaybetti

Mardin’de yolun karşısına geçmeye çalışan inşaat bekçisi Ethem Çin, TIR’ın çarpması sonucu hayatını kaybetti. TIR sürücüsü gözaltına alındı.

KAYNAK: DHA
Mardin’de TIR’ın ezdiği inşaat bekçisi, hayatını kaybetti

Yolun Karşısına Geçmek İstedi

Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe-Mardin karayolu Mehmet Akif İnan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi karşında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 ABH 654 plakalı TIR, yolun karşısına geçmek isteyen inşaat bekçisi Ethem Çin’e çarptı.

TIR Üzerinden Geçti

Çarpmanın etkisiyle TIR’ın altında kalan Ethem Çin, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ethem Çin’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Çin’in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

Sürücü Gözaltına Alındı

TIR sürücüsü gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sürücünün ifadesine başvurulacağı ve kazanın nedeninin araştırılacağı öğrenildi.

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