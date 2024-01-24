Kamyonla geri manevra yaparken 12 yaşındaki oğlunu ezdi

Bu trajik kaza, saat 16.00 civarında, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 45’inci Cadde’de gerçekleşti. Baba ve oğlunun, yatak süngerleri üreten bir fabrikaya kamyonla malzeme getirdikleri belirtildi. M.T.'nin kamyonun dışına çıktığı sırada, geri manevra yapan D.T. oğluna çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahale sonucunda M.T.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

M.T.'nin cenazesi, otopsi için hastane morguna taşındı. Bu kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.