Geri manevra yaparken kadını ezdi

Kaynak: İHA
Geri manevra yaparken kadını ezdi
Burdur’da geri manevra yapan bir öğrenci servisi, bir kadına önce çarptı, ardından ezdi. Talihsiz kadın ağır yaralandı.

Olay, saat 13.20 sıralarında Burdur merkezinde Bahçelievler Mahallesi Akdemir Sokak'ta meydana geldi. Öğrenilen bilgilere göre, M.A. (45) idaresindeki 15 C 0117 plakalı öğrenci servisi sokak üzerinde öğrenci bırakmasının ardından geri manevra yaparak ilerlemeye başladı.

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O esnada minibüsün arkasında bekleyen ve minibüsün geldiğini fark etmeyen Zeynep K. (56) isimli kadın minibüsün çarpması sonucu yere düştü. Kadına çarptığını fark etmeyen servis şoförü ise ilerlemeye devam ederek Zeynep K.’nin üzerinden geçti. Engele takıldığını sanan servis şoförü bu kez de öne doğru sürerek talihsiz kadının tekrar üzerinden geçti. Kaza sonrası Zeynep K. ağır yaralandı.

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Çevredeki vatandaşların uyarmasıyla durabilen servis şoförünün ve vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu Zeynep K. ağır yaralı olarak ambulansla Burdur Ddevlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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Polis ekipleri tarafından servis şoförü M.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, Zeynep K.’nin yoğun bakımda tedavi altına alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

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