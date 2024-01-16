FAA'nın web sitesinde, "Hedeflenen engellilikler, Federal hükümetin politika gereği işe alma ve işe almada özel önem vermek üzere belirlediği engellilik durumlarıdır" ifadesi yer alıyor.

Bu hastalıklar ise şu şekilde açıklandı:

İşitme engeli, görme engeli, eksik uzuvlar, kısmi felç, tam felç, epilepsi, ciddi zihinsel engellilik, psikiyatrik engellilik ve cücelik yer alıyor.

Girişim, FAA'nın "Çeşitlilik ve Katılım" işe alma planının bir parçası olarak "çeşitlilik, FAA'nın ülkemiz ve ötesinde güvenli ve verimli seyahat sağlama misyonunu gerçekleştirmenin ayrılmaz bir parçasıdır" ifadeleriyle açıklanıyor.

FAA'nın web sitesi, ajansın çeşitliliğin işe alınmasına ilişkin yönergelerinin en son 23 Mart 2022'de güncellendiğini gösteriyor.

Sekreter Pete Buttigieg'in Ulaştırma Bakanlığı tarafından denetlenen FAA, sivil havacılığı düzenlemekle görevli bir devlet kurumudur ve yaklaşık 44 bin kişiyi istihdam ediyor.

Engelli kişilerin hangi rolleri yerine getireceği de dahil olmak üzere girişim hakkında yorum istendiğinde FAA, Fox News Digital'e ajansın çeşitli pozisyonlar için "mümkün olduğu kadar çok kaynaktan" nitelikli adayları kapsamlı bir şekilde aradığını ve incelediğini söyledi.

FAA ayrıca engelli çalışanlara işyerinde "makul konaklama" sağlanacağını da belirtti.

FAA’YA TEPKİ

FAA, olayın ardından Boeing'in 737 Max 9 jetliner üretim hattını ve havayolu üreticisine parça tedarik eden şirketleri denetlemek de dahil olmak üzere Boeing üzerindeki denetimini artıracağını da sözlerine ekledi.

Olayın ardından sosyal medya yorumcuları ve tanınmış kişiler, havayolları ve havayolu üreticilerinin çeşitlilik, eşitlik ve katılım (DEI) girişimlerine yaptığı vurgunun uçmayı daha az güvenli hale getirdiğini söyledi.

Teknoloji milyarderi Elon Musk geçen hafta X'e şunları yazdı:

DEI'nin işe alınmasına güvenliğinizden daha fazla önem verdikleri bir uçakta uçmak ister misiniz? Aslında bu oluyor.

Daily Wire yorumcusu Matt Walsh de geçen hafta bir köşe yazısında "Havayolu Endüstrisindeki DEI Çürümesi Düşündüğünüzden Çok Daha Kötü" diye yazdı.