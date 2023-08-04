Geride 2 çocuğu kaldı. Makineye sıkışan tekstil işçisi kadın canından oldu

Tekstil fabrikasında çalışan 2 çocuk annesi kadın makineye sıkışarak hayatını kaybetti.

KAYNAK: DHA
Geride 2 çocuğu kaldı. Makineye sıkışan tekstil işçisi kadın canından oldu

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde çalıştığı tekstil fabrikasında makineye sıkışan 2 çocuk annesi Ülkü Kara (48), hayatını kaybetti.

Ergene'nin Vakıflar Mahallesi'ndeki bir tekstil fabrikasında çalışan Ülkü Kara, kontinü makinesine sıkıştı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine tesise sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin yaptığı kontrolde Ülkü Kara'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kara'nın cansız bedeni savcı ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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