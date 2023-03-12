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Enes Ünal'ın nefesi Lewandowski'nin ensesinde

İspanya La Liga'da Getafe forması giyen milli futbolcumuz Enes Ünal, gol krallığındaki iddiasını sürdürüyor.

Haber Giriş: 12 Mart 2023 Pazar - 17:31
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Getafe'yi taşıyan Enes Ünal gol krallığında iddialı

Enes Ünal'ın nefesi Lewandowski'nin ensesinde
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İspanya La Liga'da takımı Getafe'yi taşıyan milli futbolcumuz Enes Ünal, gol krallığı yarışında da Barcelona'nın ünlü golcüsü Robert Lewandowski'yi yakından takip ediyor.

Enes Ünal, takımının önceki gün Cadiz'le deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçta da 2 gol atmıştı.

Gol krallığı yarışında 12 gole ulaşan Enes Ünal, 15 golü bulunan Barcelona'nın golcüsü Robert Lewandowski'nin arkasından ikinci sırada bulunuyor. 

Osasuna'dan Joselu da 12 golle yarışta yer alıyor. Ardından 11 golle Real Madrid'den Karim Benzema geliyor. 

Enes geçen sezon La Liga'da 16 kez fileleri havalandırmıştı.

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